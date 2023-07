Migliora la tua sicurezza informatica: 10 consigli dagli esperti

Nell'era digitale in cui viviamo, la sicurezza informatica è diventata un elemento fondamentale delle attività quotidiane. La nostra vita, in gran parte, si svolge ora nel vasto mondo online, un universo che offre innumerevoli opportunità ma che, al contempo, nasconde insidie e pericoli. Questa realtà, che rappresenta un progresso significativo sotto molti aspetti, porta con sé anche una serie di rischi che non possono essere ignorati.

La nostra immersione sempre più profonda nel digitale amplifica la nostra esposizione a potenziali minacce alla sicurezza. Se solo un paio di decenni fa, la nostra preoccupazione principale era la sicurezza della posta elettronica, oggi il panorama è radicalmente cambiato. Le transazioni online, le operazioni bancarie, la condivisione e l'archiviazione di foto e video su piattaforme cloud, la conservazione di documenti di identità personali su dispositivi elettronici, sono tutte attività che, se non adeguatamente protette, possono diventare obiettivi appetibili per i cybercriminali.

È quindi fondamentale comprendere e affrontare questi rischi, adottando misure di sicurezza efficaci per proteggere la nostra vita digitale. La sicurezza informatica non è più un optional, ma una necessità imprescindibile nell'era moderna.

Come si può migliorare la sicurezza informatica personale nel 2023? Ecco i 10 consigli degli esperti.

1. Usare password complesse e sempre diverse

Il primo passo per migliorare la sicurezza informatica è usare password complesse, a prova di hacker, diverse per ogni account. Una password sicura è composta da almeno 8 caratteri, non contiene informazioni personali e al suo interno presenta lettere maiuscoli, caratteri speciali e numeri.

2. Usare un password manager

Il secondo passo è l'utilizzo di un password manager, un programma che archivia in modo sicuro e crittografato le credenziali di login ai servizi web. I piani Plus e Premium di Kaspersky integrano un eccellente password manager.

3. Affidarsi a una soluzione di sicurezza completa

Il numero di minacce informatiche è tale da rendere impossibile per una persona riuscire a fronteggiare da solo i rischi che si corrono oggi nel web. L'ideale è affidarsi a una soluzione completa chiavi in mano, che offra quanti più strumenti possibili per la protezione di identità, privacy e sicurezza. Tra le soluzioni migliori oggi disponibili sul mercato c'è il piano Premium di Kaspersky disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di HTML.it.

4. Aggiornare app e software di frequente

Gli sviluppatori di app per dispositivi mobili e software per PC rilasciano frequenti aggiornamenti sia dal punto tecnico che sul fronte della sicurezza. È buona norma quindi mantenere i programmi sempre aggiornati, così da aumentare la sicurezza informatica dei dispositivi.

5. Prestare attenzioni alle email

Una delle truffe online preferite dai cybercriminali è l'invio di allegati o link malevoli tramite la posta elettronica. Per questo motivo è sempre bene agire con prudenza per evitare di cadere nella trappola.

A questo proposito, piano Premium di Kaspersky in tutti i suoi piani adotta un potente tool anti-phishing che protegge dai messaggi e dai siti contraffatti.

6. Effettuare un regolare backup dei dati sensibili

Il backup è il processo che previene la perdita di foto, video e documenti conservati nella memoria interna del computer. Avere una copia di backup in un luogo sicuro consente inoltre di riprendere a lavorare dopo un guasto o un attacco hacker nel minor tempo possibile.

7. Navigare sul web in anonimo

I browser più popolari come Chrome e Safari offrono la possibilità di navigare in incognito, ma tale funzione presenta diversi limiti. Se invece si vuole navigare davvero in anonimo, così da non essere tracciati né dai siti web né da qualche malintenzionato, la soluzione migliore è usare il browser Tor.

8. Usare una VPN

Per aumentare la sicurezza informatica, al giorno d'oggi l'utilizzo di una VPN è diventato imprescindibile. Oltre a offrire una navigazione in completo anonimato, consente di impedire da parte di terzi l'intercettazione dei dati sensibili.

I piani Plus e Premium di Kaspersky integrano una VPN veloce e illimitata.

9. Affidarsi a un servizio di parental control

Ogni anno che passa, l'età minima di accesso a Internet diventa sempre più bassa. Ciò espone i più piccoli a rischi notevoli, ecco perché per i genitori è indispensabile affidarsi a un servizio affidabile di parental control in grado di assicurare loro la massima sicurezza.

Il piano Kaspersky Premium offre 1 anno di Kaspersky Safe Kids gratis.

10. Proteggere gli acquisti online

La recente pandemia di coronavirus ha sdoganato gli acquisti online. Oggi il loro numero è aumentato in maniera esponenziale e con esso anche il rischio di furto dei dati delle carte usate per i pagamenti. Da qui la necessità di dotarsi di uno strumento di sicurezza informatica per la protezione degli acquisti online.

Kaspersky Premium disponibili con uno sconto del 50% per gli utenti di HTML.it, attivo sino a fine gennaio 2024, offre una protezione completa dei dati finanziari e dei dettagli delle carte di pagamento.

