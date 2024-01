Microsoft: Windows 11 avrà supporto per USB4 Gen 4 a 80 Gbps

Microsoft sta lavorando per aggiungere il supporto per l'ultimo standard USB nel suo sistema operativo. La build 23615 di Windows 11 ha infatti introdotto il supporto USB4 Gen 4, in grado di funzionare a velocità fino a 80 Gbps su hardware compatibile. USB Implementers Forum ha rilasciato la specifica USB4 nell'agosto 2019. Due anni dopo, Microsoft ha introdotto il supporto USB4 nella versione iniziale di Windows 11 (versione 21H2). Nel settembre 2022, USB4 2.0 è stato introdotto con modalità 80 e 120 Gbps tramite il connettore standard Type-C. L’azienda di Redmond sta ora garantendo che il suo sistema operativo possa funzionare anche con l'ultima generazione di USB, che sta per essere integrata nei dispositivi più moderni.

Microsoft: Razer Blade 18 primo device con supporto USB 4 2.0

Nelle note di rilascio della build 23615, la società ha affermato che le prestazioni migliorate di USB4 2.0 “consentono la prossima generazione di display, archiviazione e connettività ad alte prestazioni”. Allo stesso tempo, USB4 2.0 è completamente compatibile con gli accessori realizzati per le generazioni USB e Thunderbolt precedenti con connettore Type-C. Sebbene il supporto USB4 2.0 sia presente nell'ultima build di anteprima di Windows 11, per provarlo è necessario avere hardware più recenti e potenti. Secondo Microsoft, USB4 2.0 80 Gpbs verrà inizialmente lanciato su dispositivi selezionati con i processori mobile di quattordicesima generazione recentemente introdotti da Intel. Il nuovo Razer Blade 18 sarà tra i primi laptop Windows con supporto USB4 2.0.

Altre funzionalità di Windows 11 build 23615 includono la possibilità di avviare automaticamente Copilot all'avvio di Windows. Microsoft sta sperimentando questa funzionalità su dispositivi multi-monitor con monitor primari da 27 pollici o più grandi e una larghezza minima di 1920 pixel. Infine, con la nuova build Microsoft ha rilasciato file ISO per installazioni pulite, scaricabile dal sito ufficiale di Windows Insider.