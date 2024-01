Windows 11 potrebbe introdurre l’avvio automatico di Copilot AI

Microsoft ha iniziato a testare una modifica a Windows 11 che vedrà il suo assistente AI Copilot avviarsi automaticamente all'avvio di Windows su “dispositivi widescreen”. La modifica fa parte dell'ultima anteprima Dev Channel della build 23615 di Windows 11 e consentirà ai tester di fornire il proprio feedback prima di un'implementazione più ampia. Come riporta la stessa azienda di Redmond in un post sul proprio blog ufficiale: “Stiamo provando ad aprire automaticamente Copilot all'avvio di Windows su dispositivi widescreen con alcuni Windows Insider nel Dev Channel”. Inizialmente l'azienda non ha specificato cosa intendesse esattamente con “widescreen”, ma ha chiarito tutto in un secondo post: “Stiamo provando questa esperienza su dispositivi con una diagonale minima dello schermo di 27 pollici e una larghezza di 1920 pixel e limitatamente agli schermi principali in scenari multi-monitor”. Ciò significa che la nuova modifica riguarderà soltanto un numero ristretto di utenti.

Windows 11: come disattivare l’avvio automatico di Copilot AI

L’azienda di Redmond ha sottolineato che l'avvio automatico di Copilot è limitato solo alle configurazioni multi-monitor. Ciò significa che non dovrebbe essere visualizzato sullo schermo ogni volta che si avvia il computer (su dispositivi con un solo display). Microsoft è consapevole che tali modifiche potrebbero turbare alcuni utenti. Per questo motivo è anche prevista la possibilità di disattivare l'avvio automatico dell’assistente AI su Windows 11. Per fare ciò, basta infatti recarsi su Impostazioni, poi Personalizzazione, Copilot in Windows e, infine, disattivare l'opzione “Apri Copilot all'avvio di Windows”.

Vale la pena ricordare che le modifiche e le nuove funzionalità nelle build di anteprima di Windows 11 sono spesso sperimentali e temporanee. Considerando che alcune di esse non vedranno mai la luce, è troppo presto per dire se sia Microsoft rilascerà l'avvio automatico di Copilot a tutti gli utenti. Per conoscere i piani della società statunitense in merito a questa nuova funzionalità bisognerà quindi attendere i prossimi mesi.