Microsoft testa nuova interfaccia Copilot per documenti Word

Microsoft continua ad aggiungere nuove funzionalità Copilot a molti dei suoi prodotti, come Edge, Windows e le app di produttività Office. Mentre alcune funzionalità Copilot sono già disponibili nelle app di Office, l’azienda di Redmond ne starebbe testando altre. L’utente X Michael Reinders ha notato un nuovo cambiamento in Word. L'app mostrerebbe infatti un'interfaccia utente Copilot piuttosto grande ogni volta che si apre un nuovo documento. L'idea è quella di rendere disponibili subito le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale senza dover aprire ulteriori schede della barra multifunzione o sottomenu (molte persone probabilmente non apprezzeranno una decisione del genere). Le opzioni disponibili nella nuova interfaccia utente sono diverse. Queste includono ad esempio: “Scrivi un articolo basato su un file fornito”, “Scrivi una bozza di un'e-mail su qualcosa”, “Produci un riepilogo di un determinato file” e “Descrivi cosa vorresti scrivere”.

Microsoft: le funzionalità AI integrate in Word

Vale la pena notare che molte funzionalità di Copilot sono già disponibili in Word per gli utenti con licenze Microsoft 365 Copilot o Copilot Pro. Queste includono ad esempio la scrittura con Copilot, la sintesi dei documenti, la possibilità di porre domande su un documento, la chat con l'assistente, ecc. L'idea principale è probabilmente quella di rendere alcune di queste funzionalità più evidenti e accessibili. Microsoft non ha ancora annunciato la nuova interfaccia utente di Copilot. Ciò potrebbe indicare che ha intenzione di proporre test limitati prima di un'implementazione più ampia.

Tra gli altri aggiornamenti di Copilot per le app di Office, Microsoft ha recentemente lanciato la pulizia dei dati in Excel. L’azienda ha poi incluso le azioni rapide per Copilot in OneNote su Windows, il coaching con Copilot e Copilot per OneDrive. Una delle poche app che finora sono state immuni alla diffusione di Copilot è Notepad. Attualmente l’azienda di Redmond non ha ancora integrato l’intelligenza artificiale in tale app. Tuttavie, è probabile che nei prossimi mesi anche Notepad venga potenziata con nuove funzionalità AI.