Microsoft dirà addio a Publisher da ottobre 2026

Microsoft ha annunciato alcune grandi novità per i suoi utenti Office. Microsoft Publisher, il software per la progettazione di brochure, volantini, newsletter, poster e altro materiale stampato, raggiungerà presto la fine del suo ciclo di vita. La società prevede di terminare il supporto per gli editori nell'ottobre 2026 e di rimuoverlo da Microsoft 365 poco dopo. L'annuncio è stato pubblicato in sordina sul sito ufficiale del Word. L'azienda afferma che il motivo della decisione è stato quello di “concentrarsi su nuovi vantaggi” e “fornire ai clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere ciò che conta”. Secondo il documento di supporto, infatti, la maggior parte delle funzionalità di Publisher sono già disponibili in altri prodotti Microsoft 365 applicazioni. Pertanto, gli utenti possono utilizzare Word o PowerPoint in sostituzione di Publisher.

Microsoft: gli utenti potranno continuare ad usare Publisher fino al 2026

Come accennato in precedenza, gli utenti esistenti possono continuare a usare l'app fino a ottobre 2026. In quel mese, Microsoft terminerà il supporto di Office 2021 LTSC, incluso Publisher. Per quanto riguarda gli utenti di Microsoft 365, la società rimuoverà il software dai propri sistemi una volta giunto a fine vita. Come ricorda ancora l’azienda di Redmond: “A ottobre 2026, Microsoft Publisher raggiungerà la fine del suo ciclo di vita. Dopo tale periodo non sarà più incluso in Microsoft 365 e le suite locali esistenti non saranno più supportate. Fino ad allora, il supporto per Publisher continuerà e gli utenti potranno aspettarsi la stessa esperienza di oggi”.

Microsoft ha deciso di annunciare in anticipo l’addio a Publisher in modo che gli utenti potessero prepararsi. Ciò consentirà loro di avere abbastanza tempo per pianificare la migrazione verso altri strumenti, sia all'interno dell'ecosistema Microsoft 365 sia di terze parti. PowerPoint, Word e simili, saranno degne sostitute dell’app di desktop publishing di Redmond?