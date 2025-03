Microsoft Teams rimuove integrazione SMS Android su Windows

Ormai è ufficiale: Skype verrà presto integrato in Microsoft Teams e presto inizierà a migrare automaticamente tutti gli utenti. Tuttavia, invece di aggiungere nuove funzionalità, Teams ne rimuoverà una meno conosciuta: la possibilità di inviare e ricevere SMS tramite un telefono Android collegato. Questa funzione verrà eliminata ad aprile 2025 e Microsoft consiglia di usare l’app Phone Link al suo posto. Per chi non lo sapesse, Microsoft Teams permette attualmente di sincronizzare tutti gli SMS ricevuti su Android nella sezione Chat > Recenti, consentendo di rispondere direttamente ai messaggi senza dover toccare il telefono. Questa funzione, chiamata "Collega il tuo telefono" in Microsoft Teams, funziona in modo indipendente dall’app Phone Link.

Adesso, l’app dovrebbe mostrare un avviso quando si tenta di visualizzare gli SMS sincronizzati da Android o di rispondere a un messaggio tramite il telefono collegato. Tale avviso informa che il supporto per l’integrazione degli SMS in Teams verrà rimosso ad aprile 2025. In una dichiarazione alla redazione di Windows Latest, Microsoft ha confermato ciò: "A partire da aprile 2025, l'invio e la ricezione di SMS dal tuo dispositivo Android non saranno più supportati in Teams. Per continuare a utilizzare questa funzione su Windows, ti consigliamo di usare l'app Phone Link".

Microsoft Teams: come funziona la ricezione di SMS su Android

Per chi volesse utilizzare la funzione "Collega il tuo telefono" prima che venga sostituita da Phone Link, può farlo in pochi semplici passaggi. In primis è necessario avere un PC con Windows 11 e uno smartphone Android con versione 7.0 o successiva. Dopodiché, è necessario scaricare l’app “Collegamento a Windows” dal Google Play. Una volta installata l’applicazione, l’utente deve aprire Microsoft Teams sul proprio PC. Da lì, può cliccare sui tre punti accanto all’immagine del profilo per accedere al menu delle impostazioni. Nella sezione "Dispositivo mobile", troverà l'opzione "Collega il tuo telefono". Selezionando questa opzione, verrà generato un QR code, che dovrà essere scansionato con l’app Collegamento a Windows sul proprio telefono Android. Se il telefono è già associato, non sarà necessario scansionare il codice QR.

Se l’utente ha seguito correttamente i passaggi, i suoi messaggi SMS e le chat più recenti di Teams compariranno nella sezione Chat > Recenti. Come già detto, è anche possibile rispondere direttamente agli SMS da Teams, unendo così l’esperienza tradizionale con quella della nuova piattaforma. Anche se per alcuni utenti questa funzionalità di Microsoft Teams era comoda, l’azienda di Redmond ha deciso di rimuoverla per sempre. Chi volesse continuare a visualizzare gli SMS di Android su Windows 11 da aprile 2025 dovrà necessariamente usare l’app Phone Link.