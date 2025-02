Skype: l’addio all’app di messaggistica è ormai prossimo

L'inevitabile sta per accadere. Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente, nascosto all'interno dell'ultimo aggiornamento di anteprima per Windows c'è un messaggio che conferma la “data di scadenza” di Skype. L’azienda di Redmond indicherebbe come alternativa il suo Microsoft Teams. Secondo un report di XDA, il messaggio nascosto recita: "A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams". Dopo questo messaggio, un'altra riga menziona che un certo numero "dei tuoi amici è già passato a Teams gratuitamente". L'ultima riga potrebbe essere basata sugli elenchi dei contatti degli utenti.

Skype: le fasi del declino dell’app di messaggistica

Al momento, l'avviso o la nota ufficiale non appare per gli utenti, ma dovrebbe arrivare presto. L’app di messaggistica ha debuttato nel 2003 ed è stata acquisita da Microsoft nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari. Tuttavia, l'app non si è rivelato un successo immediato per Microsoft, poiché la sua integrazione con Windows 10, Windows Phone e persino Xbox non è riuscita a produrre l'impatto previsto. Nel corso degli anni, Microsoft ha spinto più aggiornamenti per Skype, ma il prodotto non è riuscito a diventare un'opzione praticabile durante la pandemia, un periodo in cui Zoom ha capitalizzato l'opportunità. Microsoft ha creato Teams utilizzando Skype come base, sebbene l'esperienza tra le due piattaforme sia rimasta distinta.

Microsoft ha fatto diversi tentativi di far rivivere Skype con nuove funzionalità come Skype Clips. Quest’ultima consente agli utenti di catturare messaggi video e inviarli l'uno all'altro senza dover effettuare una chiamata. Nel 2024, ha anche integrato Copilot e rimosso la pubblicità su tutte le piattaforme. Tuttavia, nonostante questi sforzi, questa non è riuscita a diventare l'app di videochiamata o la messaggistica preferita. Riconoscendo il declino di Skype, Microsoft ha posto fine alla funzionalità Skype Credits, che consente agli utenti di effettuare chiamate internazionali. Invece, Microsoft ha introdotto un servizio di abbonamento per chiamate Skype gratuite. E ora è il momento per l'app di dire addio agli utenti. Mentre Microsoft deve ancora confermare ufficiale questa informazione, è evidente che i giorni di Skype sono contatti.