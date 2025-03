Microsoft Teams permetterà di modificare i nomi nelle riunioni

Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità per gli utenti di Teams Public Preview o Microsoft 365 Targeted release. Ora è possibile modificare il nome visualizzato durante le riunioni di Teams. Gli utenti che hanno bisogno di più privacy possono usare questa funzionalità per abbreviare il proprio nome. In alternativa, possono anche aggiungere il proprio titolo di lavoro o l’azienda. Per essere utilizzata, questa funzionalità deve essere abilitata dall'amministratore dell’organizzazione nell'interfaccia di amministrazione di Teams. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita per tutti i tenant. Quando la funzionalità viene abilitata, gli utenti possono accedervi semplicemente tramite il client Teams su Windows, macOS o web.

Microsoft Teams: utenti sapranno sempre se un nome è modificato

Redmond ha anche affermato che i nomi modificati di Microsoft Teams dureranno solo per la durata della chiamata. Inoltre, non saranno mai applicati alla scheda Persone del partecipante. Gli utenti saranno anche in grado di dire se qualcuno ha cambiato nome, poiché apparirà l’avviso “Modificato” accanto al suo nome. Infine, Microsoft afferma che gli artefatti permanenti della riunione come i report di presenza e le trascrizioni utilizzeranno il nome originale di un partecipante. Spiegando agli amministratori come abilitare questa funzionalità, Microsoft ha affermato: “Per abilitare il client Teams per l'anteprima pubblica, gli amministratori IT devono abilitare Mostra funzionalità di anteprima nei loro criteri di aggiornamento. Per il rilascio mirato, gli amministratori globali possono andare al centro di amministrazione di Microsoft 365 e concedere l'accesso a un gruppo selezionato di individui o all'intera organizzazione”.

Agli utenti che desiderano provare questa nuova funzionalità, Microsoft chiederà un feedback. Per rilasciarlo basta selezionare Impostazioni e altro e poi Feedback nell'angolo in alto a destra dell'app Microsoft Teams. Infine, basterà selezionare Segnala un problema, Fai un complimento o Suggerisci una funzionalità per condividere i tuoi pensieri. Ad oggi l’azienda non ha indicato quando questa nuova funzionalità arriverà a livello globale. Tuttavia, è probabile che Microsoft rilasci presto un comunicato in merito.