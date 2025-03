Microsoft 365 chiederà di effettuare backup dei file OneDrive

Microsoft inizierà ora chiedere agli utenti delle sue app Microsoft 365 per Windows di eseguire il backup dei propri file su OneDrive. Questi avvisi saranno visualizzate in Word, Excel e PowerPoint, incoraggiando gli utenti a registrarsi a OneDrive Known Folder Move (KFM). Come spiega l'azienda in un post sul Microsoft 365 Message Center, queste modifiche saranno inizialmente implementate in anteprima pubblica fino all'inizio di aprile 2025. Inoltre, saranno rese generalmente disponibili in tutto il mondo entro l'inizio di maggio 2025. Come affermato dall’azienda: "Se nella vostra organizzazione ci sono ancora utenti che non hanno attivato KFM, il messaggio 'ESEGUI IL BACKUP DI QUESTO DOCUMENTO: Condividi e collabora con altri su questo e altri file utilizzando OneDrive' li inviterà a farlo mentre usano le classiche app desktop. Dopo aver cliccato sul pulsante Apri OneDrive, gli utenti potranno scegliere quali cartelle desiderano salvare automaticamente su OneDrive.".

Microsoft 365: bloccare KFM per non visualizzare gli avvisi

Microsoft afferma che queste richieste di backup di OneDrive non verranno visualizzate per gli utenti le cui organizzazioni hanno bloccato OneDrive KFM. L'azienda ha aggiunto che il rollout inizierà automaticamente e consiglia agli amministratori di informare gli utenti di questa modifica. Coloro che non desiderano che i propri utenti vedano questi avvisi possono bloccare KFM per assicurarsi che il rollout non raggiunga i propri endpoint. Ciò fa parte di uno sforzo più ampio per aumentare il numero di clienti Microsoft che utilizzano il servizio di archiviazione cloud personale OneDrive dell'azienda.

Ad esempio, la scorsa settimana, Microsoft ha anche iniziato a testare versioni supportate da pubblicità delle sue app desktop Office che consentono agli utenti Windows di creare e modificare documenti. Tuttavia, queste app Word, Excel e PowerPoint supportate da pubblicità hanno funzionalità limitate, tra cui consentire agli utenti di salvare i documenti solo su OneDrive. A quanto pare, la società ad oggi non ha in programma di lanciare una versione supportata da pubblicità di Microsoft Office.