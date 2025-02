Microsoft Store ottiene un AI Hub migliorato

Nel 2023, alla sua conferenza annuale Build, Microsoft ha annunciato diversi aggiornamenti all'app Microsoft Store su Windows 11 e 10. Oltre ad aggiornamenti come i riepiloghi delle recensioni basati sull'intelligenza artificiale, Microsoft ha introdotto AI Hub. Si tratta di una nuova sezione per mostrare le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per il computer. Attualmente, Microsoft offre una nuova versione di AI Hub che gli utenti possono provare. L'AI Hub aggiornato è rivolto principalmente agli utenti di Copilot+ PC i cui dispositivi hanno NPU dedicate che abilitano esperienze basate sull'intelligenza artificiale, come Windows Studio Effects, Live Captions, Paint Cocreator, Recall, Click to Do e altro ancora. All'apertura della pagina aggiornata, Microsoft Store mostrerà una pagina rinnovata con funzionalità e app compatibili con i dispositivi degli utenti.

Microsoft Store: nuove funzionalità disponibili solo per gli Insider

Microsoft Store vanta anche "nuove splendide immagini e flussi scattanti che aiutano a rendere la tua esperienza di navigazione stimolante". Può aiutare i nuovi utenti a familiarizzare con i loro nuovi PC e con le funzionalità disponibili. In futuro, Microsoft aggiornerà AI Hub con funzionalità aggiuntive non appena saranno disponibili. Tra queste vi sono Recall, Click to Do, Windows Search basato sull'intelligenza artificiale e altro ancora. Al momento, queste funzionalità sono disponibili in anteprima per i Windows Insider. Chi non possiede un PC Copilot+ può comunque accedere ad AI Hub per esplorare app con funzionalità AI che funzionano su PC "tradizionali". Queste includono Microsoft Designer, ChatGPT, Reading Coach e altro ancora.

Microsoft sta ora distribuendo l'aggiornamento AI Hub agli utenti con PC Copilot+ negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Australia. I clienti in altri paesi e regioni riceveranno l'aggiornamento nel mese prossimo. Come al solito, è possibile scoprire le novità nel Microsoft Store cliccando sul pulsante "Novità" nell'angolo in basso a sinistra della finestra. Redmond incoraggia inoltre gli utenti a condividere il loro feedback, che in precedenza ha aiutato l'azienda a implementare molti cambiamenti utili.