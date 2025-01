Microsoft ritirerà presto la sincronizzazione dei driver in WSUS

Microsoft ha ricordato agli amministratori di Windows che la sincronizzazione dei driver in Windows Server Update Services (WSUS) verrà deprecata il 18 aprile, tra 90 giorni. L'azienda ha annunciato per la prima volta la deprecazione a giugno 2024. All’epoca aveva anche incoraggiato i clienti ad adottare i suoi nuovi servizi driver basati su cloud. Secondo Redmond: "Se utilizzi gli aggiornamenti di sincronizzazione dei driver tramite Windows Server Update Services (WSUS), preparati al cambiamento. Questo servizio è programmato per la deprecazione il 18 aprile 2025. Per i contest on-premise, i driver saranno disponibili nel catalogo di Microsoft Update, ma non potrai importarli in WSUS. Dovrai usare una qualsiasi delle soluzioni alternative disponibili, come Device Driver Packages, o passare a servizi driver basati su cloud per la tua organizzazione, come Microsoft Intune e Windows Autopatch".

Microsoft: funzionalità e aggiornamenti ancora disponibili

A settembre, Redmond ha anche annunciato che WSUS era stato deprecato. Tuttavia, prevedeva di continuare a pubblicare aggiornamenti tramite il canale e di mantenere tutte le funzionalità esistenti. Ciò è avvenuto dopo che WSUS è stato inserito ad agosto tra le "funzionalità rimosse o non più sviluppate a partire da Windows Server 2025". All’epoca Nir Froimovici di Microsoft, aveva annunciato: "In particolare, questo significa che non stiamo più investendo in nuove funzionalità, né stiamo accettando nuove richieste di funzionalità per WSUS. Tuttavia, stiamo preservando le funzionalità attuali e continueremo a pubblicare aggiornamenti tramite il canale WSUS. Supporteremo anche qualsiasi contenuto già pubblicato tramite il canale WSUS".

Per chi non lo sapesse ancora, WSUS è stato introdotto quasi due decenni fa, nel 2005, come Software Update Services (SUS). Questo servizio consente agli amministratori IT di gestire e distribuire aggiornamenti per i prodotti Microsoft su reti aziendali con un gran numero di dispositivi Windows. WSUS fornisce un controllo centralizzato sugli aggiornamenti anziché farli scaricare da ogni endpoint dai server Microsoft. Dopo la sua dismissione, Redmond incoraggia le aziende ad adottare soluzioni basate su cloud per gli aggiornamenti client e server, come Intune, Windows Autopatch e Azure Update Manager.