Microsoft rimuoverà presto DirectAccess da Windows

Pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato la deprecazione di NTLM in Windows Server. Adesso, l’azienda di Redmond ha aggiunto un’altra funzionalità all’elenco delle deprecazioni. Proprio come NTLM, anche questa è legata alla rete. DirectAccess è l'ultima funzionalità ad entrare nell'elenco delle funzionalità deprecate nelle edizioni client e server Windows. Per chi non la conoscesse, DirectAccess è stato introdotta in Windows 7 e Windows Server 2008 R2 come nuovo metodo per consentire ai client di connettersi alle reti aziendali senza installare una VPN. Tuttavia, con il tempo, Microsoft ha sviluppato nuove funzionalità di rete per migliorare l'esperienza e ora è pronta a sostituire DirectAccess con un'alternativa migliore. Secondo la documentazione ufficiale, Microsoft suggerisce di migrare da DirectAccess alla VPN Always On. Come riportato sul blog ufficiale: “DirectAccess è deprecato e verrà rimosso in una versione futura di Windows. Ti consigliamo di eseguire la migrazione da DirectAccess alla VPN Always On”.

Microsoft: le altre funzionalità deprecate nel 2024

Microsoft ha pubblicato una pagina dedicata che descrive perché gli utenti dovrebbero passare da DirectAccess a VPN Always On e come gli amministratori IT possono implementare il cambiamento. Per scoprirlo basta consultare il sito web ufficiale di Microsoft Learn. Oltre a DirectAccess e NTLM, nel 2024, Microsoft ha deprecato la GUI di Driver Verifier, le API NPLogonNotify e NPPPasswordChangeNotify, l'autenticazione del server TLS con chiavi RSA brevi e Test Base per Microsoft 365.

Bisogna però ricordare che le funzionalità deprecate e rimosse non sono la stessa cosa. I componenti che non sono più in fase di sviluppo attivo potrebbero rimanere nel sistema operativo per un po' e persino continuare a funzionare. Tuttavia, non ricevono nuove funzionalità o correzioni. Alla fine, Microsoft li elimina da Windows. Uno dei casi più recenti è WordPad che non verrà incluso nel prossimo aggiornamento Windows 11 24H2, la cui versione ufficiale è prevista per settembre 2024.