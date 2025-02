Microsoft rilascia una nuova versione del C# Dev Kit

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per il C# Dev Kit. Una novità con cui vengono introdotti alcuni miglioramenti che semplificano l'esperienza di sviluppo con il linguaggio. Tra le feature più interessanti troviamo l'ottimizzazione del "Solution-less Workspace", funzionalità che consente di lavorare su progetti C# senza la necessità di creare o gestire file .sln .

Le novità del C# Dev Kit

fino ad ora gli sviluppatori C# dovevano creare file .sln per organizzare e gestire i progetti all'interno di Visual Studio. Questo approccio poteva risultare macchinoso soprattutto per progetti di piccole dimensioni o per singoli script. Con il "Solution-less Workspace", Microsoft permette di lavorare direttamente su file specifici o cartelle contenenti codice C#.

L'aggiornamento migliora poi l'integrazione con Visual Studio Code. Ora, quando si apre una cartella contenente codice C#, il C# Dev Kit riconosce automaticamente la struttura di un progetto. Offre inoltre suggerimenti e fornisce funzionalità avanzate come il completamento del codice, la navigazione tra i simboli e il debugging. Il tutto senza richiedere la presenza di un file .sln .

Maggiore integrazione per il versioning e configurazione degli ambienti di sviluppo

L'aggiornamento introduce anche altre funzionalità degne di nota. È stata potenziata per esempio l'integrazione con i sistemi di controllo di versione. Ciò facilita il tracking delle modifiche e lo sviluppo collaborativo. Sono stati poi apportati dei miglioramenti alle performance dell'editor con una risposta più rapida durante la scrittura e la modifica del codice.

Gli sviluppatori possono ora configurare ambienti di sviluppo specifici per diversi progetti direttamente dall'editor e impostare facilmente variabili d'ambiente, percorsi di librerie e altre preferenze.

Da segnalare anche l'orchestrazione di .NET Aspire, attualmente in anteprima, che consente agli sviluppatori di convertire qualsiasi soluzione nella corrispondente in .NET Aspire aggiungendo i progetti .NET Aspire App Host e Service Defaults. Un'integrazione che ha l'obiettivo di semplificare i processi di esecuzione, debugging e deployment delle applicazioni esistenti.

È possibile scaricare l'ultima versione del C# Dev Kit direttamente dal marketplace di Visual Studio Code.