Microsoft rilascia la prima Patch Tuesday del 2024

Microsoft ha rilasciato i primi aggiornamenti del Patch Tuesday di Windows 10 e 11 del 2024 (KB5034122 e KB5034123). Questi update hanno lo scopo di risolvere i problemi di sicurezza all'interno di Windows. Quello per Windows 11 risolve anche i recenti problemi del WiFi che hanno portato alla mancata connessione delle reti o alla mancata visualizzazione dell'icona dedicata. In un articolo separato, la società ha anche rilasciato i dettagli di un'altra correzione di sicurezza per una vulnerabilità di bypass dell'avvio sicuro di BitLocker tracciata con l'ID "CVE-2024-20666". Microsoft afferma che la falla di sicurezza potrebbe consentire agli aggressori di aggirare la crittografia BitLocker, se questi riescono ad ottenere l'accesso fisico a un PC senza patch. Tale problema è stato risolto dagli update KB5034441 (su Windows 10) e KB5034440 (su Windows 11), ovvero aggiornamenti WinRE (ambiente ripristino Windows). La correzione è già disponibile e inclusa negli aggiornamenti del Patch Tuesday.

Microsoft: possibili problemi con spazio nella partizione di ripristino insufficiente

Microsoft ha anche messo in guardia gli utenti circa lo spazio insufficiente sulla partizione di ripristino che può portare al messaggio di errore “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE”. Secondo la stessa azienda di Redmond che alcuni computer potrebbero non disporre di una partizione di ripristino sufficientemente grande per completare questo aggiornamento. Per questo motivo, l’update per WinRE potrebbe non riuscire. In questo caso, l’utente riceverà il messaggio di errore: “La manutenzione dell'ambiente ripristino Windows non è riuscita (CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE). Problema noto, a causa di un problema nella routine di gestione del codice di errore, potresti ricevere il seguente messaggio di errore invece del messaggio di errore previsto quando lo spazio su disco non è sufficiente: 0x80070643 - ERRORE_INSTALL_FAILURE”.

È possibile risolvere questo problema allocando ulteriori 250 MB di spazio di archiviazione alla partizione di ripristino. Oltre a ciò, l'azienda ha anche risolto una vulnerabilità RCE per lo strumento di correzione dei metadati della stampante recentemente rilasciato.