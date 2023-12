Microsoft conferma bug di Windows che rinomina le stampanti HP

Microsoft ha confermato un problema che causa l'installazione automatica dell'app HP Smart sui sistemi Windows dopo che tutte le stampanti sono state rinominate HP LaserJet M101-M106. Già la settimana scorsa gli utenti avevano segnalato questo problema sul sito web della community di Microsoft e sui social network. Secondo quanto riportato, l'app HP Smart viene installata automaticamente su alcuni dispositivi Windows 10 e Windows 11 tramite il Microsoft Store. Il problema riguarda anche gli utenti che non possiedono o utilizzano una stampante HP (o un computer HP). Inizialmente alcuni utenti hanno pensato ad una compromessione dei loro sistemi. Microsoft ha tuttavia confermato che si tratta di un problema noto. Questo interessa sia le piattaforme client (Windows 10 1809 o versioni successive) sia quelle server (Windows Server 2012 o versioni successive).

Microsoft: il problema non riguarda i processi di stampa o la scansione

Secondo le analisi effettuate dall’azienda di Redmond, i dispositivi senza accesso al Microsoft Store non dovrebbero essere interessati da questo particolare problema. Inoltre, tutte le stampanti, indipendentemente dal produttore originale, vengono rinominate come stampanti HP sui sistemi interessati, con la possibilità che anche le icone delle stampanti vengano modificate. Quando gli utenti tentano di aprire una stampante facendo doppio clic su di essa, potrebbero anche visualizzare un messaggio di errore sullo schermo indicante “Nessuna attività disponibile per questa pagina”. Microsoft sottolinea inoltre che questo problema non riguarda i processi di stampa. Gli utenti possono infatti mettere in coda i lavori di stampa e possono effettuare altre attività come la copia o la scansione dei documenti. Inoltre, le stampanti sul dispositivo continueranno a utilizzare i driver previsti per le operazioni della stampante.

L'azienda di Redmond sta esaminando questo problema in corso e fornirà presto un aggiornamento. Gli utenti privati ​​e aziendali che necessitano di assistenza possono contattare il supporto tramite il modulo online disponibile alla pagina dedicata sul sito Microsoft.