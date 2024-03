Microsoft rilascerà Copilot for Security dal 1 aprile

A marzo 2023, Microsoft ha annunciato il lancio di Security Copilot, un servizio che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per aiutare gli addetti alla sicurezza e gli amministratori nelle loro attività comuni. A ottobre ha poi iniziato a offrire il servizio agli operatori di sicurezza nell’ambito di un programma di accesso anticipato. L’azienda di Redmond ha ora rivelato in un post sul blog che Copilot for Security, (il nome è leggermente diverso), sarà rilasciato dal 1 aprile. Quest’ultimo sarà disponibile sia come servizio autonomo, sia come servizio integrato per gli utenti che già utilizzano i prodotti di sicurezza Microsoft.

Copilot for Security: le quattro funzionalità del nuovo tool

L’azienda ha affermato che, Copilot for Security si concentrerà su quattro funzionalità specifiche. Una offre sintesi degli incidenti di sicurezza che dovrebbero aiutare ad accelerare i tempi di reazione a questo tipo di eventi. Un'altra funzionalità di Copilot for Security analizza questi eventi di sicurezza per scoprire cosa li ha causati. La terza caratteristica di Copilot for Security riguarda la sua capacità di decodificare gli script malware per trovarne i punti deboli. Infine, gli utenti possono accedere a Copilot per creare metodi passo passo per gestire attività, come indagare sugli incidenti, contenere violazioni della sicurezza e altro ancora. Microsoft prevede inoltre di offrire altri servizi per il lancio generalmente disponibile di Copilot for Security, incluso il supporto per 25 lingue, promptbook personalizzati che consentiranno agli utenti di digitare e salvare messaggi di testo utilizzati regolarmente per determinate attività e altro ancora.

La società afferma che un sondaggio condotto con le aziende che hanno utilizzato Copilot for Security durante il programma di accesso anticipato ha rilevato che in media gli utenti sono stati in grado di gestire attività comuni il 22% più velocemente con l'uso del servizio, aumentando anche la precisione di tali attività del 7%. Inoltre, il 97% dei primi utenti di Copilot ha dichiarato di volerlo utilizzare di nuovo. Per quanto riguarda il costo, verrà utilizzato un modello basato sul consumo. Microsoft addebiterà all’utente 4 dollari per “unità di calcolo di sicurezza”.