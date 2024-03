Microsoft include GPT-4 Turbo alla versione gratuita di Copilot

Microsoft ha deciso di migliorare le prestazioni di Copilot, il suo chatbot dotato di intelligenza artificiale generativa. L’azienda di Redmond ha confermato che tutti gli utenti Copilot con account gratuito possono ora accedere al modello linguistico di grandi dimensioni GPT-4 Turbo di OpenAI. In precedenza, l'accesso a questo LLM era disponibile con Copilot Pro di Microsoft, il servizio in abbonamento dal costo di 20 dollari al mese. Tuttavia, in un post sul suo account X (ex Twitter), il responsabile della pubblicità e dei servizi Web di Microsoft, Mikhail Parakhin, ha annunciato che GPT-4 Turbo è ora disponibile gratuitamente per gli utenti Copilot "dopo un bel po' di lavoro".

After quite some work, GPT4-Turbo replaced GPT-4 in the Copilot free tier. Pro users can still choose the older model, if prefer (there is a toggle). — Mikhail Parakhin (@MParakhin) March 12, 2024

Microsoft: gli utenti Pro possono utilizzare la versione precedente di GPT-4

GPT-4 Turbo è stato annunciato per la prima volta da OpenAI nel novembre 2023. Questo LLM offre agli utenti l'accesso a una finestra di contesto molto più ampia da 128mila caratteri. Ciò significa che gli utenti possono ottenere un singolo messaggio di testo lungo fino a 300 pagine. Microsoft ha annunciato per la prima volta che avrebbe introdotto il supporto ChatGPT-4 Turbo a dicembre ma, inizialmente solo per la versione a pagamento del chatbot. Parakhin ha aggiunto che gli abbonati Copilot Pro che preferiscono continuare a utilizzare il vecchio GPT-4 LLM in Copilot, possono attivare un interruttore dedicato che consentirà loro di passare a quel modello.

Questa non è stata l’unica recente novità di Copilot. Pochi giorni fa Microsoft anche la possibilità per gli utenti pro di accedere a Copilot GPT Builder. Questo strumento consente agli utenti di creare i propri chatbot personalizzati in grado di rispondere a domande più specifiche su argomenti mirati senza alcuna conoscenza di programmazione. Gli abbonati a Copilot Pro possono quindi condividere i propri chatbot personalizzati con chiunque sia su PC sia su mobile. Ciò include anche gli utenti che non dispongono di un account Copilot Pro. Infine, secondo recenti rumor, l’azienda di Redmond potrebbe presto annunciare altre novità per Copilot, inclusa una migliore integrazione tra i chatbot e l'app Phone Link di Microsoft con gli smartphone Galaxy di Samsung.