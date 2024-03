Microsoft Reading Coach arriva come app autonoma per le scuole

Nel marzo 2022, Microsoft ha introdotto per la prima volta Reading Coach come app disponibile in Microsoft Teams. L'app è diventata disponibile successivamente per i singoli utenti. Oggi, la società ha annunciato che Reading Coach è divenuta un’app autonoma per Windows o tramite il proprio sito web all'indirizzo coach.microsoft.com (specificatamente per uso scolastico). In un post sul blog, Microsoft afferma che le scuole che desiderano accedere alla nuova app autonoma possono accedervi con un Microsoft Entra ID. Gli amministratori scolastici devono abilitare il supporto per Reading Coach tramite una pagina di registrazione.

Microsoft Reading Coach: creare storie uniche, di qualità e sicure

L’azienda di Redmond ha affermato che le app aiuteranno gli studenti nelle loro capacità di lettura in diversi modi. La caratteristica più importante è la capacità dell'app di creare una storia unica per ogni studente tramite l'intelligenza artificiale. Come ha ricordato la stessa Microsoft, Reading Coach: “crea una storia e la mette nelle mani del lettore dandogli la possibilità di scegliere un personaggio, un'ambientazione e un livello di lettura per creare ogni volta una storia unica generata dall'intelligenza artificiale”. Il post dell’azienda aggiunge che le storie basate sull'AI seguono le linee guida sull'intelligenza artificiale di Microsoft. Sono quindi moderate per quanto riguarda la qualità e la sicurezza dei contenuti della storia. Sarà anche possibile creare storie per gruppi di età specifici. L'app consente inoltre agli studenti di leggere contenuti scritti in precedenza dalla sua libreria. Gli insegnanti possono anche aggiungere il contenuto della propria storia.

Reading Coach consente agli studenti di leggere le storie ad alta voce. La tecnologia di riconoscimento vocale dell'app, combinata con le funzionalità di intelligenza artificiale, consente di analizzare il modo in cui gli studenti leggono e di rilevare se trovano parole specifiche difficili da leggere. Dopo ogni sessione, l'app mostra un punteggio complessivo e può anche generare sessioni di esercitazione con le parole impegnative. Gli studenti che miglioreranno verranno premiati con badge speciali. Questi avranno accesso a nuovi personaggi e ambientazioni per future storie create dall'intelligenza artificiale. Microsoft prevede di offrire più sfide di lettura e corsi da aziende come Canvas by Instructure e Schoology Learning entro la primavera.