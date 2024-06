Microsoft proteggerà ospedali rurali in USA dai cyberattacchi

Gli attacchi informatici e i ransomware possono rappresentare una grave minaccia per il sistema sanitario nazionale USA. Infatti, l’FBI ha recentemente rivelato in un rapporto che il settore sanitario negli Stati Uniti ha subito più attacchi ransomware nel 2023 rispetto a qualsiasi altro settore di infrastrutture critiche. Gli ospedali situati nelle comunità rurali potrebbero essere particolarmente vulnerabili a questo tipo di attacchi. Ciò a causa degli scarsi mezzi per affrontarli o combatterli una volta che si sono verificati. A questo proposito, Microsoft ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di sicurezza specifico per le strutture sanitarie nelle zone rurali. Si chiama Microsoft Cybersecurity Program for Rural Hospitals ed è stato lanciato in collaborazione con la Casa Bianca, l'American Hospital Association e l'American Rural Health Association. Il programma offrirà soluzioni gratuite e a basso costo a questi ospedali utilizzati da 60 milioni di residenti negli Stati Uniti.

Microsoft: sconti fino al 75% su prodotti e servizi alle strutture sanitarie idonee

Microsoft offrirà agli ospedali indipendenti con accesso critico e agli ospedali di emergenza rurale forti riduzioni dei prezzi sui suoi prodotti di sicurezza. Ciò significa che questi ospedali riceveranno servizi e prodotti con sconti fino al 75%. Inoltre, gli ospedali rurali più grandi che già utilizzano i prodotti Microsoft potranno accedere gratuitamente per un anno ai sistemi di sicurezza più avanzati. L’azienda di Redmond rilascerà aggiornamenti di sicurezza gratuiti di Windows 10 agli ospedali che partecipano al nuovo programma per almeno un anno.

L’azienda con un post sul proprio blog ha dichiarato che: “Microsoft fornirà valutazioni gratuite sulla sicurezza informatica tramite Microsoft e i suoi partner fidati per valutare rischi e lacune e offrire formazione gratuita sulla sicurezza informatica al personale degli ospedali rurali per aiutarlo a gestire meglio la sicurezza quotidiana dei propri sistemi”. Il programma è già disponibile e gli ospedali idonei. Per iscriversi al programma basterà soltanto accedere al sito ufficiale dell’azienda e fare la propria richiesta.