Microsoft Planner: rilasciata versione con funzionalità aggiuntive

All'inizio di aprile, Microsoft ha iniziato a lanciare la versione rinnovata della sua app Planner per Teams. Questa è stata progettata per combinare le funzionalità presenti nelle versioni precedenti di To Do, Planner e Project per le app web. Oltre a questo, l’app ha ottenuto un’icona rinnovata. Nelle scorse ore, l’azienda di Redmond ha annunciato alcune nuove funzionalità incluse nella rinnovata app Microsoft Planner. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che una delle maggiori richieste da parte delle aziende che utilizzano Planner era quella di semplificare l'impostazione delle attività che i lavoratori in prima linea sarebbero tenuti a completare. Tra queste vi sono obiettivi di formazione o conoscenza di nuove politiche aziendali.

Microsoft Planner: come funzionano i nuovi elenchi di attività

L’azienda di Redmond ha deciso di soddisfare tali richieste, inserendo su Microsoft Planner un nuovo tipo di elenco di attività per ciascun lavoratore. Come ricorda il blog ufficiale di Microsoft: “quando pubblichi un elenco di attività per ciascun membro del team, puoi selezionare le posizioni che dovrebbero ricevere l'elenco di attività, come al solito. Una volta confermate le sedi, verrà creata una copia di ciascuna attività nell'elenco per ogni dipendente in ciascuna delle sedi scelte. Quando queste attività vengono create per ciascun dipendente, verranno inserite in un piano per il dipendente specifico anziché in un piano per il team. Una volta pubblicato l'elenco, si avrà poi accesso a semplici report per monitorare il completamento”.

La nuova app Planner consente alle aziende di assegnare rapidamente attività ricorrenti ai lavoratori in prima linea. Tra le opzioni vi sono le attività quotidiane, ma anche gli incarichi che si verificano solo una volta all'anno. Le aziende possono anche configurare l'app Microsoft Planner in modo che i lavoratori possano compilare un modulo e contrassegnare un'attività come completata. Sono disponibili opzioni per caricare un file, come una foto del modulo compilato, come requisito per il completamento di un'attività. Infine, è possibile impostare Planner in modo che, per completare un’attività, un lavoratore debba inviarlo per l'approvazione finale. Microsoft prevede anche di aggiungere ulteriori funzionalità a Planner, incluso il supporto per Copilot, nel prossimo futuro.