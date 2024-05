Microsoft Places aiuterà gli utenti a ottimizzare il lavoro ibrido

La pandemia di COVID-19 ha costretto la maggior parte delle persone che lavorano in ufficio a tornare a casa a lavorare da remoto. Ciò ha consentito alle riunioni online e ai servizi di collaborazione come Microsoft Teams e altri di aumentare di popolarità. Tuttavia, con la fine della pandemia, molte aziende consentono ancora ai propri dipendenti di continuare a lavorare da remoto, almeno per alcuni giorni della settimana. L’azienda di Redmond ha annunciato una nuova app per gli utenti di Teams Premium chiamata Microsoft Places. In un post sul blog di Microsoft 365, la società ha affermato che Places è progettato per aiutare i lavoratori in smart working a pianificare quando e dove lavorare con i propri manager. Aiuterà inoltre i dipendenti a decidere quando e dove potranno lavorare, ma anche quando torneranno in ufficio.

Microsoft Places: come funziona la nuova app di Teams Premium

L'app Microsoft Places consentirà ai dipendenti di impostare la propria posizione, per condividerla con i propri manager. Inoltre, saranno anche in grado di vedere gli orari dei loro colleghi. L’azienda ha aggiunto che: “l'aggiornamento o la modifica della tua posizione è sempre disponibile nell'app Luoghi, ma è anche accessibile durante il normale flusso di lavoro nel Calendario di Outlook. Con un clic puoi modificare il tuo programma e accedere alla peek card, che mostra i tuoi collaboratori più stretti che intendono entrare e consente un rapido accesso alla prenotazione degli spazi, per ulteriori informazioni”. L'app avrà anche una funzionalità chiamata “guida del team”. Questa è destinata ai manager che possono utilizzarla per indicare quando i membri del loro team dovrebbero essere in ufficio e quali obiettivi dovrebbero raggiungere mentre si trovano in ufficio.

Per quanto riguarda la sede degli uffici, Microsoft Places includerà una funzione Places Finder. Sarà disponibile nell'app Outlook e consentirà ai dipendenti di cercare la scrivania specifica nella posizione desiderata in ufficio, compresa di immagini che mostrano le scrivanie. Altre funzionalità di Places includono un modo per vedere se qualcuno dei colleghi si trova vicino in ufficio. Naturalmente, Microsoft prevede di inserire funzionalità Copilot basate sull'intelligenza artificiale nell'app Places. Ciò accadrà nella seconda metà del 2024. L’AI utilizzerà i dati dell’azienda per scoprire quali sono i giorni migliori per tornare in ufficio. Gli utenti potranno anche chiedere a Copilot di apportare modifiche al programma e altro ancora. Microsoft Places è attualmente in modalità di test di anteprima pubblica. Come accennato, quando sarà disponibile a livello generale, farà parte dell'abbonamento Team Premium.