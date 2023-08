Microsoft Paint: Dark Mode per tutti su Windows 11

Microsoft Paint accoglie finalmente e definitivamente la Dark Mode su Windows 11. Dopo alcune settimane di test, infatti, la nuova feature è ora disponibile per tutti. La notizia è stata data in via ufficiale da Microsoft sul suo blog.

Microsoft Paint: Dark Mode per tutti gli utenti Windows 11

Per abilitare la Dark Mode è sufficiente effettuare l'aggiornamento dell’applicazione, procedendo attraverso la piattaforma ufficiale, andando quindi ad aprire il Microsoft Store, cliccando sulla voce Raccolta nella parte inferiore sinistra della schermata e poi sulla dicitura Recupera aggiornamenti collocata in alto a destra. Occorre quindi attendere il completamento dell’operazione, dopodiché è possibile avviare il software e utilizzarlo.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento di Microsoft Paint, se il sistema operativo è impostato su un tema scuro, le medesime modifiche saranno applicare pure all'interfaccia dell'applicazione in maniera del tutto automatica.

Da tenere ben presente che l'update potrebbe non essere disponibile per tutti da subito, ma in tal caso sarà sufficiente pazientare qualche giorno.

Unitamente alla novità in questione, tramite un altro update rilasciato agli Insider tramite i canali Canary e Dev di Windows 11 viene posizionata la tela al centro della finestra.

Oltre che essere utili ai più, le modifiche in questione segnalano chiaramente come il colosso di Redmond intenda continuare a impegnarsi nel rendere sempre migliore un software che ha praticamente fatto la storia dell'azienda e come sia tutt'altro che intenzionata a metterlo da parte, cercando di adattarlo costantemente a quelle che sono le evoluzioni del suo più recente sistema operativo e alle richieste della sua utenza.