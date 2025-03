Microsoft 365: abbonati avranno accesso a Copilot per OneDrive

A gennaio di quest'anno, Microsoft ha aumentato il prezzo dell'abbonamento a Microsoft 365 per i consumatori. Per compensare l'aumento di prezzo, l'azienda ha aggiunto alcune funzionalità di Copilot alle app di Office. Ora, gli utenti possono accedere a funzionalità ancora più basate sull'intelligenza artificiale, questa volta in OneDrive sul web. Tra le novità introdotte, OneDrive può generare riepiloghi concisi dei documenti. Può creare un riepilogo per uno o fino a cinque documenti contemporaneamente. Inoltre, gli utenti possono selezionare da due a cinque documenti e chiedere a Copilot di confrontarli. L'assistente esaminerà ogni documento ed elencherà ogni differenza in una tabella di facile comprensione. La funzionalità può rilevare differenze in vari aspetti, come data, ora, titolo, autore, informazioni sull'ultima modifica, riepilogo del contenuto, posizione e partecipanti chiave. Infine, gli utenti possono cliccare su un file in OneDrive e chiedere qualcosa a Copilot, come tutti gli ingredienti di una ricetta specifica.

Microsoft 365: Copilot disponibile anche a utenti Personale e Family

Queste novità di Copilot per OneDrive sul Web erano precedentemente disponibili per gli utenti con account aziendali e scolastici. Fortunatamente, ora potranno accedervi anche i normali utenti con Microsoft 365 Personal o Family. Al momento sono supportati solo i file basati su testo (documenti di Office, Fluid, Loop, PDF, TXT, RTF, file Web e formati OpenDocument). Tuttavia, Microsoft promette di aggiungere il supporto per immagini, registrazioni di riunioni, video, blocchi appunti di OneNote e altro ancora. Inoltre, la dimensione massima del file per riepilogo, confronto e domande è limitata a 150 MB. Ancora una volta, Microsoft promette di aumentare il limite negli aggiornamenti futuri.

Infine, bisogna tenere presente che ogni interazione con l'AI in Microsoft 365 addebita il credito AI che Microsoft rinnova ogni mese. Chi sta esaurendo i crediti AI può ottenere accesso illimitato alle funzionalità di Copilot abbonandosi a Copilot Pro. Per saperne di più su Copilot per OneDrive sul web è possibile consultare il documento di supporto ufficiale.