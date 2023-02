Microsoft Office: integrazione con ChatGPT in arrivo?

Nei giorni scorsi, Microsoft ha presentato una nuova versione di Bing e del suo browser Edge con ChatGPT, ma a quanto pare questi non saranno gli unici prodotti dell’azienda a integrare il tanto chiacchierato chatbot di OpenAI. Anche Microsoft Office, infatti, dovrebbe prepararsi ad accoglierlo.

Microsoft Office con ChatGPT arriverà a marzo?

Per il momento non si tratta di un’informazione ufficiale, sia ben chiaro, ma le fonti di The Verge danno praticamente per certa la cosa. La novità, comunque, dovrebbe venire annunciata a marzo, quindi per un’eventuale conferma non dovrebbe volerci ancora molto.

Prometheus, il modello linguistico di OpenAI, dovrebbe ad esempio permettere di cercare nelle email di Outlook usando comandi in linguaggio naturale invece che tramite parole chiave. Novità legate all’AI potrebbero essere utili pure per una lettera o un testo in Word. Si ipotizza altresì la possibilità di sintetizzare una riunione Teams o creare slide per le presentazioni con PowerPoint.

In effetti, però, l’integrazione con ChatGPT è già cominciata, ma riguarda solo l’utenza business. Infatti, ChatGPT può essere usato in Microsoft Teams Premium e in Viva Sales.

Stando sempre a quanto riferisce The Verge, il colosso di Redmond ha affrettato i lavori sul da farsi per cercare di dare filo da torcere a Google nel medesimo settore, il quale ha recentemente annunciato Bard. L’idea iniziale era quella presentare il nuovo Bing con AI a febbraio, ma dopo le mosse compiute da "big G" si è deciso di anticipare il tutto.

