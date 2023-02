Microsoft annuncia Bing ed Edge con l'AI

A breve distanza dall’annuncio di Bard dato da Google, anche Microsoft ha provveduto a presentare la versione in salsa AI del suo motore di ricerca Bing e del browser Edge, i quali puntano quindi a diventare delle risorse indispensabili per l’accesso alla conoscenza.

Microsoft: Bing ed Edge con l'AI di OpenAI

La presentazione è avvenuta in occasione di un evento ad hoc organizzato presso il quartier generale di Microsoft. Sia Bing che Edge vengono alimentati dalla tecnologia AI sviluppata da OpenAI, ma il colosso di Redmond sostiene che in realtà si otterranno performance superiori rispetto a ChatGPT.

Per quel che concerne la versione AI di Bing, è già accessibile in anteprima e per farlo occorre mettersi in lista d’attesa. In alternativa, sempre dalla pagina per l’iscrizione alla lista d’attesa, si può iniziare a testare in maniera limitata.

Sfrutta Prometheus Model, una nuova versione di ChatGPT che è stata appositamente personalizzata. Microsoft lo descrive come “un assistente di ricerca, un personal maniera e un partner creativo” in grado di interpretare le domande e le richieste, rispondendo in modo adeguata tramite una chat, com'è possibile vedere nel video dimostrativo di seguito annesso.

Per quel che riguarda Edge, Microsoft ha svelato una nuova release del browser che va a contraddistinguersi per l’adozione di una rinnovata interfaccia e per la disponibilità di due inedite funzionalità: Chatta, che consente di ottenere rapidamente informazioni estrapolare dalla pagina o dal documento visualizzato, e Componi, la quale aiuta nel generare testi fornendo indicazioni apposite.

Per fare degli esempi pratici, se abbiamo intenzione di fare un viaggio in Messico, il chatbot di Bing può creare un possibile itinerario da utilizzare poi per ogni giorno del viaggio, mentre l’AI integrata in Edge può essere usata per fare un riassunto di un comunicato stampa di risultati finanziari complessi.