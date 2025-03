Microsoft: nuove funzionalità per Paint, Snipping Tool e Notepad

Gli utenti insider di Windows 11 nei canali Beta e Release Preview possono testare svariate funzionalità questa settimana. Oltre a due nuove build di anteprima (una qui e una qui), Microsoft sta distribuendo nuovi aggiornamenti per Blocco note, Paint e Strumento di cattura. Ad esempio, Paint versione 11.2502.121.0 contiene un pannello laterale Cocreator migliorato. Ora presenta un layout più intuitivo e semplificato. Gli utenti che possiedono un dispositivo compatibile possono aprire Cocreator e descrivere ciò che hai hanno in mente. Fatto ciò, possono iniziare a lavorare insieme a Copilot. Inoltre, il pannello laterale consentirà di regolare la creatività dell'AI con un cursore e rigenerare il risultato con un pulsante "Riprova".

Microsoft: i dettagli delle nuove modifiche a Snipping Tool e Notepad

Non mancano le novità per Snipping Tool. L'app di cattura screenshot di serie di Windows 11 ora consente di creare forme perfette con la funzionalità Draw and Hold. Basta tenere premuto il disegno e l'app ne raddrizzerà la forma (cerchio, quadrato, linea, ecc.). L'aggiornamento contiene anche una nuova e migliorata esperienza di avvio del protocollo. Infine, con la versione 11.25.01.30.0, Notepad ha ricevuto il riepilogo dei documenti. È sufficiente selezionare una porzione di testo e premere Ctrl + M. L'app genererà quindi un breve riepilogo della porzione selezionata con l'opzione di modificarne la lunghezza, se necessario. Bisogna anche notare che questa funzionalità richiede un abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family. Il riepilogo dei documenti in Notepad richiede crediti AI, ma gli abbonati a Copilot Pro possono utilizzare la funzionalità senza limiti.

Un'altra modifica utile nell'ultimo aggiornamento di Notepad è un elenco di file recenti. Basta cliccare su File, Recenti per sfogliare l'elenco dei documenti di testo aperti di recente. Puoi leggere di più sugli aggiornamenti di Notepad e Snipping Tool sul sito ufficiale dell’azienda. Naturalmente, questi aggiornamenti sono disponibili anche per gli Insider nei canali Dev e Canary.