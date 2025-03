Notepad introduce i riepiloghi basati sull’intelligenza artificiale

Microsoft sta testando i riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale in Notepad (Blocco note). L’azienda ha infatti distribuito un aggiornamento ai membri di Windows Insider nei canali Canary e Dev, che introduce la possibilità di riassumere le informazioni in Notepad evidenziando un blocco di testo. Per fare ciò, basta soltanto cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Riepilogo. A questo punto, Notepad genererà un riepilogo del testo e fornirà un'opzione per modificarne la lunghezza. Gli utenti possono anche generare riepiloghi selezionando il testo e utilizzando la scorciatoia Ctrl + M o scegliendo Riepilogo dal menu Copilot. Bisogna tenere presente che questa è una funzionalità premium disponibile solo per gli utenti con abbonamento a Microsoft 365 Personal/Family e Copilot Pro. Naturalmente, gli utenti possono anche disattivare completamente le funzionalità AI dal menu delle impostazioni dell'app.

Oltre ai riepiloghi AI, Microsoft sta testando la possibilità di visualizzare i file chiusi di recente in Notepad. I file recenti, tuttavia, non richiedono alcun abbonamento. Basta cliccare sul menu File e selezionare Recenti per accedere a tutti i file di testo aperti di recente.

Notepad: le altre novità introdotte da Microsoft

Notepad non è l’unica app ad ottenere delle nuove funzionalità. Microsoft ha anche annunciato alcuni interessanti aggiornamenti per Snipping Tool, l'utility di cattura screenshot standard di Windows. Con la versione 11.2502.18.0 dello strumento di cattura viene introdotta una nuova funzionalità per coloro che disegnano spesso tutti i tipi di forme e formati sui loro screenshot. Snipping Tool consente di posizionare una forma perfettamente dritta disegnandola e tenendola con il dito, lo stilo o il mouse.

Inoltre, Snipping Tool ora supporta l'avvio del protocollo, una nuova comodità per gli sviluppatori. Come rivelato dall’azienda nel suo blog: “Snipping Tool ora supporta una nuova e migliorata esperienza di avvio del protocollo! I chiamanti dell'app possono ora personalizzare quali funzionalità di cattura di Snipping Tool vengono mostrate quando vengono richiamate dalla loro esperienza. Il protocollo è progettato per offrire maggiore flessibilità, sicurezza e facilità d'uso, allineandosi strettamente alle interazioni familiari basate su HTTP. Questo cambiamento può rendere l'uso del protocollo più intuitivo per gli sviluppatori ed espande il supporto per una migliore integrazione con le tecnologie web.” Ulteriori informazioni sul lancio del protocollo Snipping Tool sono disponibili nella documentazione ufficiale di Microsoft.

Come accennato, tutte le nuove funzionalità di Snipping Tool e Notepad sono attualmente in fase di distribuzione graduale per Windows Insider. Se non sono disponibili sul proprio sistema (Canary e Dev Channels), basta controllare nuovamente tra qualche giorno.