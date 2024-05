Microsoft: nuove funzionalità di sicurezza per utenti aziendali

Alla fine della scorsa settimana, Microsoft ha annunciato che, dopo una serie di violazioni di dati di alto profilo che hanno coinvolto i suoi servizi, aveva deciso che ora avrebbe "fatto della sicurezza la massima priorità in Microsoft, sopra ogni altra cosa". Alla recente conferenza annuale RSA a San Francisco, la società ha annunciato una serie di nuove iniziative in merito. Si tratta di novità progettate per aumentare la sicurezza per gli utenti aziendali e aziendali. In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato che sta espandendo le funzionalità del suo servizio Microsoft Defender for Cloud. Tali nuove funzionalità dovrebbero aiutare le aziende a proteggere le proprie app e infrastrutture di intelligenza artificiale dagli attacchi informatici.

Microsoft: versione di anteprima di Purview AI Hub e novità per Sentinel e Defender XDR

In particolare, nel suo blog Microsoft ha spiegato che “ora i team di sicurezza possono identificare l'intera infrastruttura IA, come plug-in, SDK e altre tecnologie IA, con funzionalità di gestione del livello di sicurezza IA su piattaforme come Microsoft Azure OpenAI Service, Azure Machine Learning e Amazon Bedrock. È possibile identificare continuamente i rischi e mappare i percorsi di attacco. Inoltre, si possono utilizzare le best practice di sicurezza integrate per prevenire attacchi diretti e indiretti alle applicazioni IA, dallo sviluppo al runtime. Defender for Cloud è la prima app nativa del cloud ad aggiungere il rilevamento delle minacce per carichi di lavoro AI in fase di runtime”.

Microsoft ha anche lanciato una versione di anteprima di Purview AI Hub. Questa fornirà alle aziende maggiori informazioni e dati. Ad esempio, mostrerà quanti dei suoi utenti accedono alle sue app di intelligenza artificiale, insieme al loro livello di rischio. Inoltre, rivelerà anche quali tipi di dati sensibili vengono condivisi da tali app di intelligenza artificiale e altro ancora. L’azienda sta inoltre aggiungendo ulteriori funzionalità ai suoi servizi Microsoft Sentinel e Defender XDR. Questi includono l'inserimento di alcuni nuovi scenari di minaccia da combattere per Defender XDR, inclusi i modi per disabilitare le app di autenticazione aperta dannose. Lo stesso servizio può ora essere utilizzato dagli analisti della sicurezza per trovare informazioni sui rischi come parte di qualsiasi indagine su minacce e incidenti. Microsoft ha infine annunciato di aver aggiunto una serie di plug-in di terze parti per il suo servizio di assistente AI generativa Copilot for Security.