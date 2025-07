Microsoft: nuova preview per .NET 10

Microsoft ha rilasciato la sesta anteprima di .NET 10. Una release che contiene alcuni aggiornamenti importanti per l'intero ecosistema, dal runtime all'SDK, dalle librerie a C#, fino ad ASP.NET Core, Blazor e .NET MAUI. L'obiettivo è quello di migliorare le prestazioni, l'esperienza degli sviluppatori e gli strumenti cross-platform.

Novità di .NET 10 Preview 6

In ASP.NET Core è stata ottimizzata la gestione della memoria. I server Kestrel, IIS e HTTP.sys liberano ora automaticamente la memoria non utilizzata durante i periodi di inattività senza la necessità di interventi da parte degli sviluppatori. Inoltre, i pool di memoria possono ora essere monitorati tramite Microsoft.AspNetCore.MemoryPool e personalizzati grazie all'interfaccia IMemoryPoolFactory .

Blazor ha poi ricevuto diversi miglioramenti. Il nuovo componente LinkPreload permette un controllo più attento sul preload degli asset, mentre nei progetti in WebAssembly è possibile generare output compatibili con tool come webpack. Il tutto per migliorare l'integrazione con le pipeline front-end.

La validazione dei form è stata estesa a oggetti annidati e collezioni tramite AddValidation() e l'attributo ValidatableType ancora sperimentale. Le diagnosi Blazor sono state potenziate e i circuiti Blazor Server possono ora salvare lo stato. Viene quindi supportata la ripresa di un'attività dopo la disconnessione grazie alle API Blazor.pause() e Blazor.resume() .

Miglioramenti per sicurezza, Minimal API

ASP.NET Core Identity supporta ora le passkey, sfrutta poi gli standard WebAuthn e FIDO2 per un'autenticazione più resistente al phishing.

Anche la Minimal API beneficia di alcuni miglioramenti con il supporto a risposte di errore di validazione più consistenti attraverso IProblemDetailsService incluso nel package Microsoft.Extensions.Validation .

Su .NET MAUI, MediaPicker supporta la selezione multipla e la compressione delle immagini. Inoltre, è ora possibile intercettare richieste web nei componenti BlazorWebView e HybridWebView .

L'SDK presenta infine il comando dotnet tool exec per l'esecuzione di tool senza installazione, nuove funzionalità per la linea di comando come --cli-schema e il supporto per Android API livello 35 e 36 e Xcode 16.4.