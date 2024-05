Microsoft migliorerà Outlook contro spam ed e-mail dannose

Microsoft ha annunciato che sta testando nuovi metodi per impedire che le e-mail di spam vengano visualizzate nella posta in arrivo di Outlook. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, la società ha affermato che la nuova app Outlook per Windows e macOS, ma anche per Outlook per il Web ora mostrano gli indirizzi completi del mittente per tutti i messaggi di posta elettronica inseriti nella cartella Posta indesiderata. Come dichiarato dalla società: “mostrando l'indirizzo e-mail del mittente accanto al nome del mittente nell'elenco dei messaggi della cartella Posta indesiderata, miriamo a farti risparmiare tempo nell'indagare se l'e-mail è legittima o meno, soprattutto se il nome del mittente sembra familiare, senza aprirlo o passare il mouse sopra il nome”. Questa funzionalità è già disponibile anche per le app Outlook per Android e iOS. Infine, Outlook mostrerà degli avvisi se le e-mail includono link considerati sospetti.

Outlook: possibilità di eliminare automaticamente tutte le newsletter spam

Un’altra novità di Outlook riguarda le newsletter. La cartella Posta indesiderata consentirà agli utenti che ricevono newsletter potenzialmente dannose di segnalarle e, allo stesso tempo, annullare l'iscrizione a tali newsletter. Anche questa nuova funzionalità è già disponibile per Outlook per Windows e per il Web e verrà presto aggiunto alle app iOS e Android. Nel caso si voglia annullare l'iscrizione a una newsletter, Outlook darà anche la possibilità agli utenti di eliminare tutte le e-mail inviate precedentemente da quell’indirizzo.

Infine, a giugno, Outlook per Windows e il Web aggiungeranno un nuovo messaggio di avviso. Come riportato dal sito ufficiale di Microsoft: “è stato aggiunto un avviso di mittente non verificato al riquadro di lettura e all'elenco dei messaggi per avvisare che un mittente potrebbe non essere quello che sembra o essere falsificato. Nell'avviso ti diamo la possibilità di eliminare il messaggio. Questa funzionalità verrà aggiunta in futuro anche agli utenti Mac, iOS e Android.