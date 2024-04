Microsoft Loop sia aggiorna con nuovi filtri per tabelle e schede

L'app di collaborazione Microsoft Loop, resa disponibile a livello generale nel novembre 2023, continua ad aggiungere nuove funzionalità e miglioramenti. Nelle scorse ore, il blog Microsoft 365 Insider ha annunciato che l'app Loop ha aggiunto nuovi filtri per le sue tabelle e schede (Board). Il post sul blog dell’azienda di Redmond riporta che: “I filtri aiutano a trovare e accedere rapidamente alle informazioni pertinenti nelle tabelle e nelle bacheche di Loop. Ciò semplifica la raccolta di informazioni approfondite, soprattutto quando si lavora con grandi quantità di dati”.

Microsoft Loop: come funzionano i nuovi filtri

È possibile accedere ai nuovi filtri semplicemente aprendo l'app web Microsoft Loop e creando poi un nuovo componente basato su tablet o aprendone uno già creato. In seguito, basterà cliccare sulla selezione dell'icona Filtri che si trova nella parte superiore della tabella nella barra delle operazioni. La funzione filtri consente di impostare più regole e, una volta terminato, basterà cliccare sulla selezione Applica. L'icona Filtri mostrerà così il numero di regole che impostate. Microsoft afferma che è possibile impostare filtri anche con i contenuti visualizzati con l'opzione bacheche. Questa non è però l'unica cosa possibile con i nuovi filtri. Come ricorda Microsoft: “I filtri possono anche essere applicati su tutti i componenti tabulari/scheda, nonché su elenchi di attività e integrazioni come JIRA, GitHub e Trello”. Tale funzionalità è già disponibile per tutti gli abbonati a Microsoft 365.

Come accennato in precedenza, l’azienda ha aggiunto alcune nuove funzionalità e miglioramenti a Microsoft Loop dal suo lancio su GA. Ciò include un modo per esportare tabelle Loop in fogli Excel, insieme a un modo per aggiungere collegamenti da un'altra app di collaborazione, ovvero Figma. Più recentemente, i componenti dell'elenco delle attività dell'app sono stati aggiornati e sono ora simili alle tabelle di Loop. Microsoft ha inoltre aggiunto opzioni di filtro ai componenti dell'elenco di attività. Infine, è stato anche aggiunto un nuovo modo per modificare e personalizzare la lunghezza dell'altezza della riga di un elenco di attività.