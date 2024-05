Microsoft Launcher Beta per Android aggiunge il supporto Copilot

Nell'agosto 2023, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento beta per la sua app Microsoft Launcher per smartphone e tablet Android che introduceva Bing Chat. Questo update permetteva agli utenti di utilizzare il chatbot di Bing Chat per porre domande all’intelligenza artificiale tramite prompt testuali o usando la propria voce. Nel novembre 2023, Microsoft ha abbandonato il marchio Bing Chat e ha deciso di scegliere Copilot. Tuttavia, l'app Microsoft Launcher ha continuato ad avere l'icona di Bing nella funzione di ricerca del launcher. Adesso la situazione sembra essere finalmente cambiata. Windows Central riferisce che gli utenti iscritti al beta test delle nuove versioni dell'app Microsoft Launcher hanno recentemente ottenuto una nuova versione, che ha finalmente integrato Copilot nell'app, sostituendo completamente la vecchia icona di Bing Chat.

Microsoft Launcher: le novità Copilot introdotte nella nuova versione Beta

Gli utenti iscritti alla versione beta di Microsoft Launcher possono scaricare la nuova versione dal Google Play. Il nuovo numero di versione è v6.240402.2.1139391. Le novità introdotte riguardano in primis l’accesso semplificato a Copilot. Inoltre, gli utenti potranno generare immagini e testo direttamente dal feed mobile utilizzando parole semplici. Per quanto riguarda gli utenti di Copilot Pro, questi possono interagire con l’intelligenza artificiale in modo più reattivo e rapido. È comunque probabile che in futuro, prima del rilascio ufficiale, Microsoft introduca nuove funzionalità dedicate.

Non si sa ancora quando le funzionalità di Copilot saranno disponibili per gli utenti iscritti alla beta di Microsoft Launcher. Naturalmente, gli utenti Android possono già utilizzare tutte le funzionalità dell’assistente AI Copilot. Basta scaricare l'app standalone di Microsoft, disponibile nel Google Play da dicembre 2023. Windows Central sottolinea infine che alcune delle funzionalità di Copilot Pro incluse nell'app standalone, come Vacation Planner, Cooking Assistant, Fitness Trainer e Notebook, non sono attualmente disponibili nell'app Microsoft Launcher. Queste potrebbero essere comunque introdotte con i prossimi aggiornamenti.