Copilot Pro arriva in versione di prova gratuita su Android e iOS

Copilot Pro è il servizio di abbonamento lanciato da Microsoft lo scorso gennaio. Al costo di 20 dollari al mese gli utenti hanno accesso a Copilot nelle applicazioni Office se dispongono anche di un abbonamento a Microsoft 365 e altre funzionalità. Nelle scorse ore, la società ha annunciato alcune nuove funzionalità di Copilot Pro, insieme a un'offerta di prova gratuita. In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato che Copilot Pro è ora ufficialmente disponibile in tutto il mondo nei 227 paesi in cui Copilot è disponibile. Ha inoltre annunciato che offrirà una prova gratuita di un mese a Copilot Pro. Il piccolo problema è che bisogna iscriverti alla prova installando e utilizzando l’app mobile di Copilot su Android o iOS.

Copilot Pro: il nuovo assistente AI gratis nelle web app Microsoft 365

Microsoft consente inoltre agli utenti di Copilot Pro di accedere all'assistente dotato di AI generativa nelle sue app web Microsoft 365. A differenza delle app desktop, l'accesso Copilot alle app web non richiederà un abbonamento ad alcun piano Microsoft 365. Nello specifico, questo copre le versioni web di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook. Inoltre, questa nuova funzionalità è disponibile in diverse lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese, spagnolo e cinese semplificato. L'unica eccezione è l'app Excel, che è ancora in anteprima e supporta solo l'inglese. Ciò verrà incluso alle app mobili di Microsoft, incluso Outlook per iOS e Android, nei prossimi mesi.

Un altro annuncio interessante riguarda gli utenti abbonati ai piani Microsoft 365 F3 e F1, Office 365 E1 e Business Basic. In un futuro ormai prossimo verrà data loro la possibilità di acquistare Copilot per Microsoft 365. L'azienda ha aggiunto Copilot per Microsoft 365 per i suoi piani E3 ed E5 a novembre 2023 e ha aggiunto il supporto per Microsoft 365 Business Premium e Business Standard a gennaio. Per quanto riguarda il prezzo dell’abbonamento, Copilot per Microsoft 365 ha un costo di 30 dollari al mese a persona. Microsoft aveva già confermato alcuni giorni fa che tutti gli abbonati a Copilot Pro possono ora accedere alla funzionalità Copilot GPT Builder. Questi utenti possono creare chatbot personalizzati per argomenti specifici con questo strumento sul proprio PC. Infine, possono anche condividere i chatbot personalizzati con chiunque altro sia su PC che su piattaforme mobili.