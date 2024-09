Microsoft lancia le nuove Virtual Machine Mv3 High Memory

Microsoft ha annunciato la disponibilità generale delle Virtual Machine Mv3 (terza versione della serie M) High Memory (HM) alimentate da processori Intel Xeon di quarta generazione (Sapphire Rapids) per i clienti della sua piattaforma cloud pubblica Azure. Con le VM Mv3 HM, gli utenti beneficiano di un rapporto prezzo/prestazioni migliorato, una migliore resilienza, una maggiore flessibilità e supporto per RISE con SAP. Come riportato sul blog dell’azienda: “eseguendo il nostro piano di avere la nostra terza versione della serie M (Mv3) alimentata da processori Intel® Xeon® di quarta generazione su tutta la linea, siamo lieti di annunciare che le macchine virtuali Mv3 High Memory (HM) sono ora generalmente disponibili. Queste VM M-series High Memory di nuova generazione offrono ai clienti informazioni più rapide, più tempo di attività, un costo totale di proprietà inferiore e un rapporto prezzo-prestazioni migliorato per i loro carichi di lavoro più impegnativi”.

Con le VM HM Mv3 i clienti possono scegliere macchine virtuali con quantità di memoria variabili che vanno da 6 TB a 16 TB. Gli utenti possono decidere quanta memoria necessitano per le loro applicazioni senza dover acquistare l'accesso a specifiche più elevate di quelle di cui hanno bisogno. Le vCPU nelle VM HM vanno da 416 a 832. Un altro miglioramento delle prestazioni è l'integrazione di Azure Boost che offre agli utenti fino a 2 volte in più di throughput per l'archiviazione SSD di Azure e fino al 25% in throughput di rete rispetto a Mv2. Microsoft ha anche affermato che la Mv3 è stato creata da zero per evitare i guasti di memoria, dischi e reti per una maggiore resilienza.

L’azienda ha anche condiviso maggiori dettagli sulle macchine virtuali (VM) Mv3 Very High Memory (VHM). Ha affermato che queste VM possono supportare fino a 32 TB di memoria, rendendole adatte per database e carichi di lavoro in memoria molto grandi. Microsoft ha anche ricordato che queste VM VHM sono ottimizzate e certificate per SAP HANA. Le vCPU nelle VM VHM vanno da 896 a 1.792. Per saperne di più su queste nuove offerte di macchine virtuali di Microsoft, è possibile consultare la pagina con i prezzi per Windows e Linux. Le VM sono disponibili nelle regioni Azure West Europe, North Europe, East US e West US 2.