Microsoft Edge: il browser non può riassumere i video da YouTube

Una funzionalità aggiunta nei giorni scorsi al chatbot AI Copilot di Microsoft nel browser Edge è la possibilità di generare riepiloghi testuali dei video di YouTube. Nonostante l’entusiasmo iniziale, questa funzione di Edge Copilot sembra essere ancora piuttosto limitata e funziona solo su video pre-elaborati o con sottotitoli. A spiegarlo è stato lo stesso Mikhail Parakhin, CEO di Microsoft Advertising and Web Services con un post su X. Parakhin ha infatti riferito che, affinché il sistema funzioni, è necessario pre-elaborare il video. Se il video presenta già dei sottotitoli, Edge può sempre ricorrere a quelli. Se invece non sono già stati pre-elaborati, la funzionalità di generazione del chatbot non funzionerà.

In order for it to work, we need to pre-process the video. If the video has subtitles - we can always fallback on that, if it does not and we didn't preprocess it yet - then it won't work.

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) December 7, 2023