Microsoft introduce AI Caption per i risultati di ricerca di Bing

La scorsa settimana Microsoft ha ufficialmente detto addio al marchio “Bing Chat”, sostituendolo con il più attuale Copilot. Tuttavia, il motore di ricerca e gli strumenti per i webmaster sono ancora associati al nome Bing. Recentemente, la società di Redmond ha rivelato in sordina un nuovo design per il motore di ricerca, che permette agli utenti di visualizzare i riepiloghi delle pagine web. Questo strumento si chiama Generative AI Caption e si tratta di una sorta di didascalia che viene generata in automatico. Come affermato da Microsoft nel suo blog ufficiale: “sfruttando la potenza di GPT 4, i sottotitoli generativi ridefiniscono il modo in cui gli utenti interagiscono con i risultati di ricerca. Analizzando una query di ricerca, estrae le informazioni più pertinenti dalle pagine Web e le trasforma abilmente in snippet altamente pertinenti e facilmente comprensibili”.

AI Caption su Bing: ottenere riepiloghi di siti web in pochi secondi

Microsoft specifica che le didascalie create da AI Caption sono personalizzati per ciascuna query di ricerca univoca e possono generare snippet diversi per query diverse. I sottotitoli AI potrebbero non rispecchiare l'esatta formulazione della pagina web, ma Bing utilizza svariati segnali e tecniche per garantire la qualità e la precisione del testo generato. L’azienda di Redmond offre inoltre ai webmaster un modo per evitare che il contenuto della loro pagina web venga riepilogato da Bing. Basterà utilizzare sulle pagine dedicate i tag “NOCACHE” o “”NOARCHIVE”. Microsoft ricorda inoltre che essa rispettata anche i metatag “MAXSNIPPET” e “NOSNIPPET”.

AI Caption non è l’unica funzionalità recentemente introdotta da Microsoft. La società statunitense ha infatti rilasciato nuove funzionalità per i suoi strumenti Bing Webmaster. Tra questi vi è uno strumento che permette agli amministratori dei siti web di scoprire quanto traffico arriva alle loro pagine tramite Copilot (ex Bing Chat). Infine, Microsoft ha lanciato anche l’app Bing Webmaster Tools per smartphone e tablet Android. Questa app consente ai proprietari di siti web di tracciare il traffico del proprio sito in ogni momento.