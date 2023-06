Bing Chat: abilitato il riconoscimento delle immagini

Microsoft ha da poco introdotto una nuova funzione di Bing Chat che consente di sfruttare il riconoscimento delle immagini del modello GPT-4 e chiedere al chatbot di identificare soggetti e oggetti in foto.

Bing Chat adesso riconosce le immagini

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, il modello GPT-4 di OpenAI è multimodale, per cui anche Bing Chat, che sfrutta una versione custom di GPT-4, supporta vari tipi di input. Alla luce di ciò, oltre che testo e voce, gli utenti possono usare un’immagine e chiedere a Bing Chat la descrizione del contenuto.

Da tenere presente che al momento non si tratta di una funzione implementata ufficialmente e disponibile per ogni utente, ma di un test. è attualmente in corso. Gli utenti abilitati, scelti apparentemente senza criterio specifico, visualizzano una nuova icona nel campo di testo, accanto a quella del microfono. Facendo clic sull’icona può essere effettuato l'upload dell’immagine.

Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Advertising and Web Services di Microsoft, ha confermato il fatto che il test è stato avviato per il 10% circa degli utenti desktop.

Per poterne usufruire tutti, però, non sarà necessario attendere ancora a lungo. Ciò avverrà infatti nelle prossime settimane, sia su computer che su mobile. Inoltre, la novità verrà inclusa pure in Windows Copilot.

Unitamente alla novità in questione è stato annunciato l'avvio dei test per una funzione che permette a Bing di leggere documenti di lunghezza arbitraria, mentre il test relativo per l'impiego da altri browser avviato nei giorni sorsi è stato temporaneamente sospeso.