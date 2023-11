Microsoft includerà personaggi AI su Xbox

Microsoft ha deciso di portare l’intelligenza artificiale su Xbox. Per fare ciò avrebbe iniziato una partnership con la società Inworld AI per sviluppare strumenti che consentiranno agli sviluppatori di creare personaggi, storie e missioni basate sull’AI. La collaborazione prevede l’implementazione di un sistema “AI Design Copilot” che gli sviluppatori Xbox possono utilizzare per creare script dettagliati, dialoghi a scelta multipla, missioni e altro ancora. Come ha spiegato Haiyan Zhang, General Manager of Gaming AI di Xbox, sul blog ufficiale Microsoft: “questa partnership unirà l’esperienza di Inworld nel lavorare con modelli di intelligenza artificiale generativa per lo sviluppo dei personaggi, le soluzioni di intelligenza artificiale all’avanguardia di Microsoft basate su cloud, incluso il servizio Azure OpenAI, le intuizioni tecniche di Microsoft Research sul futuro del gioco e i punti di forza del Team Xbox nel rivoluzionare l’accessibilità e strumenti di creazione responsabile per tutti gli sviluppatori."

Xbox: sfruttare l’AI per creare personaggi NPC AI con dialoghi complessi

Inworld ha lavorato su NPC AI che reagiscono alle domande dei giocatori, proprio come ChatGPT o Bing Chat rispondono alle domande in linguaggio naturale. Questi NPC (personaggi non giocabili) possono rispondere con voci uniche e possono sfruttare dialoghi complessi o trame dinamiche personalizzate all’interno del gioco. La tecnologia di Inworld può essere utilizzata anche per la narrazione, utile soprattutto per i giochi di ruolo. L’intelligenza artificiale su Xbox non sarà obbligatoria. Microsoft la lascerà come strumento opzionale per gli sviluppatori. Toccherà a loro decidere se utilizzare l’AI generativa nei titoli futuri e il livello da adottare.

Com’è noto, l’uso dell’intelligenza artificiale generativa nei settori creativi è stata aspramente contestata. Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood ne è un chiaro segno. A questi potrebbero aggiungersi anche i doppiatori dei videogames (lo sciopero è stato approvato dal sindacato SAG-AFTRA). Microsoft ha dichiarato che intende utilizzare l’AI generativa come aiuto per la realizzazione di giochi per Xbox, proprio come accade per Copilot su Microsoft 365. Come ha ricordato ancora Zhang “Vogliamo contribuire a rendere più semplice per gli sviluppatori realizzare le proprie visioni, provare cose nuove, ampliare i confini dei giochi di oggi e sperimentare per migliorare il gameplay, la connessione dei giocatori e altro ancora. Collaboreremo e innoveremo con i creator di giochi all'interno degli studi Xbox e con studi di terze parti mentre sviluppiamo gli strumenti che soddisfano le loro esigenze e ispirano nuove possibilità per i giochi futuri”.