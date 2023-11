DevDay 2023: tutte le novità annunciate da OpenAI per ChatGPT

L’attesissima conferenza di OpenAI dedicata agli sviluppatori, chiamata DevDay 2023, si è svolta ieri a San Francisco. Com’era prevedibile, sono stati molti gli annunci riguardanti il futuro di ChatGPT. Ad un anno dal suo lancio, questo chatbot è divenuto estremamente popolare. L’azienda ha infatti affermato che ad oggi più di 100 milioni di utenti utilizzano ChatGPT ogni settimana. Inoltre, più di 2 milioni di sviluppatori stanno creando delle nuove soluzioni attraverso la sua API. Per quanto riguarda le novità, Sam Altman ha confermato le indiscrezioni circolanti nelle scorse ore, riguardanti la possibilità degli utenti di creare delle proprie versioni di GPT. Questi bot potranno infatti essere realizzati tramite prompt, senza la necessità di conoscere alcuna codifica. OpenAI consentirà inoltre ai clienti ChatGPT Enterprise di creare GPT interni addestrati esclusivamente con i dati dell’azienda.

DevDay 2023: in arrivo un GPT-Store, GPT-4 Turbo e nuove API

Tra gli altri annunci del DevDay 2023 non si può non citare il nuovo GPT-Store, che sarà rilasciato entro la fine del mese. Gli utenti potranno infatti pubblicare i propri GPT su questa piattaforma, per permettere ai clienti di ChatGPT Plus e ChatGPT Enterprise di acquistarli. OpenAI ha poi presentato GPT-4 Turbo, una versione potenziata di GPT-4 disponibile in due versioni. La prima riguarda la sola analisi del testo, mentre la seconda riguarda la comprensione di testo e immagini. Il primo modello avrà un costo di 0,01 dollari per 1.000 token di input e di 0,03 dollari per 1.000 token di output. Inoltre, l’elaborazione di un’immagine da 1080 x 1080 pixel costerà 0,00765 dollari. A differenza di GPT-4, il cui limite di conoscenza si ferma al 2021, GPT-4 Turbo è aggiornato ad aprile 2023. Infine, GPT-4 Turbo può generare oltre 300 pagine di testo in un solo prompt.

Al DevDay 2023, OpenAI ha lanciato anche la nuova API Assistant, che permette agli sviluppatori di creare “esperienze simili ad agent” nelle proprie app. Gli sviluppatori possono infatti creare un "assistente" con istruzioni specifiche, che sfrutti conoscenze esterne e che possa richiamare modelli e strumenti AI per eseguire attività. L’altra novità è DALL-E 3, disponibile adesso tramite API. Il modello avrà un costo di 0,04 dollari per immagine generata. OpenAI ha inoltre lanciato una nuova API di sintesi vocale, chiamata Audio API, con sei voci preimpostate: Alloy, Echo, Fable, Onyx, Nova e Shimer. Questa offre l'accesso a due modelli di intelligenza artificiale generativa e ha un prezzo di 0,015 dollari per 1.000 caratteri di input. Infine, dal palco del DevDay 2023, OpenAI ha annunciato l’arrivo di Copyright Shield. Si tratta di un programma che dovrebbe proteggere le aziende che usano l’AI da possibili problemi di violazione di copyright.