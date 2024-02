Microsoft include il Face Check a Entra Verified ID per le aziende

Entra Verified ID di Microsoft è una funzionalità che consente già alle aziende di verificare l’identità di un cliente. Questa permette inoltre alle persone di accedere a servizi online come servizi bancari o conferme dei dipendenti. Oggi Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità per Entra Verified ID chiamata Face Check, che implementa un nuovo livello di sicurezza per le attività e i servizi online. Come indica lo stesso nome, Face Check è una funzionalità di riconoscimento facciale simile in qualche modo a Windows Hello per l'accesso a un PC. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che Face Check utilizza i servizi Azure AI dell'azienda per abbinare la foto di una persona a un'immagine verificata di se stessa su un passaporto o una patente di guida. Il servizio fornisce quindi una percentuale di come l'immagine appena scattata dalla persona rispetto alla foto verificata.

Microsoft: Face Check utile anche per passkey e reimpostare password

Secondo l’azienda, questo metodo di confrontare un rapido selfie su uno smartphone con un'immagine governativa già verificata di quella persona “fornisce un livello cruciale di fiducia, soprattutto in scenari ad alta garanzia come l'accesso a processi aziendali di alto valore o informazioni aziendali sensibili”. Le aziende possono utilizzare Microsoft Entra ID verificato con Face Check per un'ampia varietà di usi. Ad esempio, Microsoft ricorda che potrebbe essere utilizzato per generare passkey dalle aziende ai dipendenti o per reimpostare la password di una persona. Tale metodo non memorizza né conserva alcun dato da un'azione di Face Check. L'azienda vedrà infatti solo la corrispondenza percentuale tra la nuova foto e l'immagine verificata.

Face Check è attualmente in modalità anteprima ed è già utilizzato dall'organizzazione di servizi IT BEMO per verificare l'identità dei dipendenti. In futuro, Microsoft amplierà l'uso dell’API Entra Verified ID per includere il controllo della storia lavorativa di una persona o delle informazioni sulla persona giuridica. Tali aggiornamenti dovrebbero essere rilasciati nelle prossime settimane.