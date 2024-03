Copilot GPT Builder rilascio ufficiale per gli abbonati Copilot Pro

Dopo il grande indizio pubblicato la scorsa settimana, Microsoft ha ora confermato ufficialmente che sta implementando la funzionalità Copilot GPT Builder per gli utenti che acquistano un abbonamento Copilot Pro. Venerdì scorso il vicepresidente della divisione Bing di Microsoft, Michael Schechter, aveva pubblicato un messaggio dedicato sul suo account X. Il manager suggeriva infatti Copilot GPT Builder sarebbe stato presto distribuito a più utenti Copilot Pro. Oggi Jordi Ribas, responsabile dell'ingegneria e del prodotto per Copilot e Bing presso Microsoft, ha confermato l’indizio sul suo account X. Infatti, Copilot GPT Builder è già accessibile a tutti gli abbonati di Copilot Pro. Come ricorda Ribas nel suo messaggio: “i GPT di Copilot sono versioni personalizzate di Copilot con istruzioni e documenti specifici per fornire risultati più accurati (RAG). Creane uno in modo interattivo nella scheda Creatività guidata da Copilot o direttamente nella scheda Configura”.

Copilot GPT Builder is now available to all Copilot Pro subscribers. Copilot GPTs are custom versions of Copilot with specific instructions & docs for grounding (RAG) chat responses. Build one interactively in the Creative tab guided by Copilot, or directly in the Configure tab. pic.twitter.com/DWgxdkkjPe

— Jordi Ribas (@JordiRib1) March 11, 2024