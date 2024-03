Microsoft: il 20 maggio un evento Windows e Surface a tema AI

Il prossimo 21 marzo Microsoft ha in programma un evento dedicato a Windows, Copilot e Surface. Tuttavia, l'azienda sta già pianificando un altro evento stampa, che dovrebbe avere luogo fra circa 2 mesi. A pubblicare tale notizia è il sito The Verge. Secondo quanto riferito, il prossimo evento di Microsoft si terrà il 20 maggio e coprirà ancora più funzionalità AI basate su Windows. Nel corso di questo evento, l’azienda di Redmond dovrebbe anche i modelli consumer Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. Rapporti non confermati affermano che tali dispositivi utilizzeranno i processori Snapdragon X Elite di Qualcoom con una GPU integrata e un'unità di elaborazione neurale progettata per potenziare app e funzionalità AI come Microsoft Copilot.

Microsoft: probabile presentazione di AI Explorer all’evento di maggio

L’evento dell’azienda di Redmond non dovrebbe essere trasmesso in live streaming. Inoltre, questo avrà luogo anche un giorno prima dell'evento dedicato agli sviluppatori di Microsoft, Build 2024, che si terrà a Seattle dal 21 al 23 maggio. Sempre il 20 maggio, l’azienda di Redmond rivelare ufficialmente i piani per la presunta funzionalità “AI Explorer” per Windows. Proprio come File Explorer, quest’ultima dovrebbe tenere traccia dei file presenti sul PC. Inoltre, AI Explorer dovrebbe offrire funzionalità di ricerca più avanzate che terranno traccia di tutte le azioni sul PC. Ora che l'aggiornamento “Moment 5” per Windows 11 è ufficiale , è probabile che la divisione Windows di Microsoft continui a lavorare su funzionalità come AI Explorer, in vista del prossimo importante update, noto come “Windows 11 2024 Update”.

La settimana scorsa, Microsoft ha confermato la disponibilità a livello mondiale di Copilot Pro, che offre funzionalità AI più avanzate per 20 dollari al mese. L’azienda di Redmond ha poi annunciato che gli utenti possono approfittare di una prova gratuita di 30 giorni per Copilot Pro. Tuttavia, ciò è possibile solo a patto di scaricare e installare l’app mobile di Copilot per Android o iOS.