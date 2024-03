Microsoft ha rilasciato Azure Sphere 24.03 basato su Linux

Microsoft ha annunciato che la versione 24.03 di Azure Sphere, piattaforma IoT protetta basata su Linux, è ora disponibile per la valutazione sul feed Retail Eval. Gli sviluppatori che desiderano provarla avranno 28 giorni per verificare che le app e i dispositivi funzionino correttamente. In seguito, Azure Sphere dovrebbe essere rilasciato a un pubblico più ampio. Questo aggiornamento include update di sicurezza e correzioni di bug. Tra questi è inclusa la risoluzione di problema che ha causato l'annullamento della versione 23.10 lo scorso anno. A causa dell'annullamento di tale aggiornamento, significa che la versione più recente del sistema operativo Azure Sphere è la versione 23.05.

Azure 24.03: tutte le novità per gli sviluppatori

La versione 24.03 presenta in particolare una versione aggiornata di cURL, libreria utilizzata da molte applicazioni per il trasferimento dati. Microsoft ha intrapreso notevoli sforzi tecnici per garantire la compatibilità con le versioni precedenti delle applicazioni compilate con Azure Sphere. Ciò è particolarmente rilevante per le applicazioni che utilizzano l’interfaccia cURL-multi, poiché i meccanismi operativi hanno subito modifiche rispetto al rilascio iniziale di Azure Sphere. Gli sviluppatori che utilizzano l'API 'curl_multi_add_handle()' sono invitati a condurre test approfonditi per confermare la compatibilità con il sistema operativo aggiornato. Microsoft sottolinea l'importanza dei test di compatibilità per le applicazioni che sfruttano cURL-multi a causa delle alterazioni nella gestione delle chiamate ricorsive. L'azienda assicura che le applicazioni che utilizzano l'interfaccia cURL-easy, tramite l'API 'curl_easy_perform()', non saranno interessate da questi cambiamenti. Le aree di interesse per i test di compatibilità includono applicazioni e funzionalità che fanno molto affidamento sugli aspetti modificati della libreria cURL.

Per gli sviluppatori e i produttori di dispositivi che intraprendono il processo di valutazione, Microsoft fornisce risorse complete e opzioni di supporto. L’azienda di Redmond fornisce informazioni dettagliate su Azure Sphere nel suo sito ufficiale. Questo periodo di valutazione non solo sottolinea l’impegno di Microsoft per la sicurezza e l’affidabilità nell’ecosistema Azure Sphere, ma evidenzia anche lo sforzo di collaborazione tra il colosso tecnologico e la sua community di sviluppatori per perfezionare e migliorare la sicurezza IoT. La community tecnologica attende adesso il rilascio della versione stabile di Azure Sphere 24.03. Questa dovrebbe aiutare a proteggere i dispositivi dalle minacce alla sicurezza e garantire un’esperienza operativa più fluida agli sviluppatori.