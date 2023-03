Microsoft: GPT-4 in anteprima su Azure OpenAI Service

Microsoft ha da poco comunicato che il nuovo modello IA GPT-4 è disponibile in anteprima su Azure OpenIA Service, dopo averlo implementato su Bing, Skype e Microsoft 365, andando quindi ad aggiornare la versione 3.5 che era già fruibile.

Microsoft: GPT-4 è ora disponibile su Azure OpenIA Service

Grazie a questo aggiornamento, Azure OpenAI Service consente di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per la messa a segno di varie attività aziendali, come ad esempio la possibilità di creare un assistente virtuale in pochi minuti, sfruttando Copilot in Power Virtual Agents. Si tratta di un importante passo in avanti che consentirà agli utenti aziendali di svolgere in maniera più rapida ed efficiente operazioni che invece in precedenza richiedevano molto più tempo.

Va tuttavia tenuto presente che al fine di evitare problemi Microsoft ha deciso di implementare nei giorni scorsi alcuni sistemi che evitano che l'intelligenza artificiale generativa possa essere adoperata in modo poco responsabile da parte degli utenti. Ha infatti aggiunto dei tool appositi che effettuando il monitoraggio di input e output, andando a bloccare risposte inattese. L'uso del servizio dovrebbe quindi essere esente da eventuali rischi.

I clienti di Azure OpenAI Service interessati alla novità possono richiedere l’accesso in anteprima al nuovo modello per iniziare ad usare GPT-4 nelle applicazioni. I prezzi sono commisurati all’uso, con costi variabili tra 0,03 e 0,12 dollari per 1.000 token. La fatturazione, invece, avrà inizio dal 1 aprile prossimo.

Ricordiamo che Azure OpenAI Service è il servizio cloud che permette agli sviluppatori di integrare i LLM (Large Language Model) nelle applicazioni aziendali.