Microsoft 365 Copilot è disponibile nei documenti Office

In occasione dell’evento “Future ok Work” che si è da poco tenuto, Microsoft ha annunciato Microsoft 365 Copilot che va ad implementare l’intelligenza artificiale nelle app Office.

Microsoft 365 Copilot

Andando più in dettaglio, Microsoft 365 Copilot combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati presenti in Microsoft Graph (chat, calendari, email, documenti e altri) e le app Microsoft 365 andando in tal modo a offrire strumenti per la produttività estremamente potenti, o per meglio dire i più potenti in assoluto attualmente presenti sulla piazza.

Funziona come un assistente interno alle app di Office e in Word supporta nella scrittura dei testi consentendo la creazione di bozze, di apportare modifiche e di creare riassunti. In Excel, invece, analizza i dati, suggerisce nuove formule e genera grafici. In PowerPoint permette di realizzare presentazioni partendo da un documento esistente, di modificare la formattazione e di ridurre il numero delle slide, mentre in Outlook consente di rispondere alle email, creare riassunti delle conversazioni e cancellare i messaggi e in Teams può organizzare i meeting, rispondere alle chat e trascrivere riunioni.

Come anticipato, Microsoft 365 Copilot è altresì in grado di sfruttare Microsoft Graph per combinare dati provenienti da fonti differenti e generare un aggiornamento di stato basato su riunioni, email e conversazioni. La suddetta funzionalità è stata denominata Business Chat.

Attualmente la soluzione è in fase di test con soli 20 clienti. L’anteprima accessibile a un numero maggiore di utenti verrà rilasciata in futuro e sempre prossimamente sarà possibile conoscere maggiori dettagli e prezzi.

