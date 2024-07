Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi ad un PREZZO REGALATO

Avere a disposizione un ripetitore WiFi è fondamentale per potenziare la copertura nelle zone in cui è invece molto debole e oggi, su Amazon, il ripetitore Xiaomi viene scontato del 17% e viene venduto a 24,99€.

Maxi sconto sul ripetitore WiFi Xiaomi

Il Ripetitore WiFi Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è la soluzione ideale per eliminare le zone morte della tua rete WiFi. Grazie al supporto per la tecnologia Dual Band, questo dispositivo funziona su entrambe le bande di frequenza, 2.4 GHz e 5 GHz, offrendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps.

Questo significa che puoi godere di una connessione stabile e veloce in tutta la casa, sia per navigare in internet che per lo streaming di contenuti in alta definizione. Una delle caratteristiche più utili del Mi WiFi Range Extender è l’ingresso Fast Ethernet, che consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco e lettori di streaming direttamente alla rete.

Questo assicura una connessione più affidabile e stabile, particolarmente utile quando hai bisogno di una connessione senza interruzioni per attività che richiedono un alto utilizzo di banda. Inoltre, il ripetitore è dotato di un indicatore di segnale intelligente.

Questa funzionalità ti permette di scegliere il posto migliore per posizionare il dispositivo, ottimizzando così la copertura WiFi. L’indicatore ti offre anche informazioni sul funzionamento del ripetitore, consentendoti di monitorare la qualità della connessione in tempo reale. Il Ripetitore WiFi Xiaomi, quindi, è un dispositivo versatile e potente che migliora notevolmente la copertura della tua rete domestica.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi Xiaomi viene messo in offerta con sconto del 17% per un prezzo totale e finale di 24,99€.

