Cuffie JBL al 40% di sconto: qualità PREMIUM ad un prezzo BASSISSIMO

JBL è un'azienda di altissima qualità nell'ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato un super sconto del 40% sulle sue cuffie per un costo finale di 77€.

Cancellazione del rumore e design comodo: le caratteristiche delle cuffie JBL al 40% di sconto

Le cuffie JBL LIVE 460NC offrono un'esperienza audio eccezionale. Dotate di driver da 40 mm, queste cuffie on-ear Bluetooth permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di alta qualità con bassi potenti. La tecnologia di Noise Cancelling adattiva consente di eliminare i suoni ambientali, offrendo un'esperienza d'ascolto immersiva. Inoltre, la funzione Ambient Aware ti permette di rimanere in contatto con l'ambiente circostante, mentre TalkThru ti consente di parlare senza rimuovere le cuffie.

Le cuffie JBL LIVE 460NC sono ideali per rispondere al volo alle chiamate ricevute su smartphone o tablet, grazie ai comandi e al microfono integrati sul padiglione. Il comodo archetto in tessuto e i morbidi cuscinetti auricolari garantiscono un comfort duraturo, perfetto per lunghe sessioni d'ascolto.

Un altro punto di forza delle cuffie JBL LIVE 460NC è la loro eccezionale autonomia. La batteria ricaricabile assicura fino a 50 ore di riproduzione audio. E quando sei di fretta, una ricarica veloce di soli 10 minuti ti offre 4 ore di musica extra, permettendoti di continuare ad ascoltare senza interruzioni.

Le cuffie sono dotate anche di funzione Multipoint, che consente di connettere e alternare facilmente tra più dispositivi, rendendole estremamente versatili. Inoltre, l'App JBL offre un controllo completo delle cuffie, permettendo di personalizzare le impostazioni audio e migliorare ulteriormente l'esperienza d'ascolto.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto maxi del 40% sulle cuffie JBL che vengono vendute a 77€.

