Microsoft introdurrà GPT-4 la settimana prossima

Microsoft attualmente utilizza GPT 3.5 e ChatGPT su Bing Chat, ma la prossima settimana lo scenario sarà destinato a cambiare, con l’introduzione della tecnologia GPT-4. A renderlo noto è stata la stessa azienda di Redmond nelle scorse ore.

Microsoft: la prossima settimana verrà introdotta la tecnologia GPT-4

Sul sito Internet ufficiale di Microsoft è infatti comparso un banner di invito all’evento “Focus on AI – Digital Kickoff”, in occasione del quale, come dichiarato dallo stesso CTO Andreas Braun, arriverà GPT-4 con modelli multimodali per offrire nuove possibilità anche relativamente ai video.

Le attuali soluzioni di intelligenza artificiale di OpenAI consentono di interagire solo attraverso input testuali, ma adesso che per GPT-4 sono state confermate capacità multimodali gli utenti dovrebbero essere in grado di interagire attraverso più modalità, tra cui immagini e suoni.

Oltre a consentire agli utenti di realizzare video sfruttando l'intelligenza artificiale, GPT-4 creerà risposte più velocemente di GPT 3.5. La nuova tecnologia sarà altresì più umana, generando risposte che sembreranno quindi essere state scritte da una persona piuttosto che da un entità terza.

Resta però da capire se GPT-4 verrà implementato sin da subito in Bing Chat oppure no, in quanto non sono stati fatti riferimenti espliciti. A prescindere da tutto, considerando che il colosso di Redmond ha investito ingenti somme di denaro in OpenAI, non dovrebbe passare molto tempo affinché ciò possa avvenire.

Questa, comunque, non è la prima volta che si sente parlare di GPT-4. Già lo scorso mese, infatti, è emerso che OpenAI starebbe lavorando ad un’applicazione ufficiale di ChatGPT per smartphone alimentata per l'appunto dalla tecnologia GPT-4.