Microsoft Foto aggiunge supporto per la modifica in Designer

Microsoft ha appena rilasciato un'altra nuova sorpresa per alcuni membri del programma Windows Insider. Si tratta della nuova versione dell'app Microsoft Foto che include l'integrazione con il più recente Designer di immagini basato sull'intelligenza artificiale dell'azienda. In un post sul blog, Microsoft afferma che la nuova versione di Foto è disponibile per i membri dei canali Canary e Dev nel programma Windows Insider. È inoltre disponibile solo per gli utenti Windows 11 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Irlanda, India e Nuova Zelanda. Come riportato dall’azienda di Redmond nel suo post: “Stiamo aggiungendo un nuovo modo per sbloccare il potenziale creativo delle tue immagini tramite Designer. Fai semplicemente clic sul pulsante Designer nella barra del titolo quando visualizzi una singola immagine nell'app Foto e l'immagine aprirà Designer nel browser web predefinito”.

Microsoft Foto: come funziona la nuova funzionalità di Designer

Gli utenti potranno modificare le foto in modo semplice. Con Designer è possibile applicare modelli, aggiungere elementi visivi e utilizzare gli strumenti AI per personalizzare le proprie foto. Ad esempio, se si desidera usare l’AI per generare uno sfondo personalizzato, basterà seguire alcuni semplici passaggi. Dopo, bisognerà cliccare su “Rimuovi sfondo”, nella barra degli strumenti. In seguito, per creare uno sfondo personalizzato da un prompt, si dovrà cliccare su “Elementi visivi” nel riquadro di sinistra e selezionare “Genera”. A questo punto bisogna fare clic sull'immagine generata desiderata per inserirla sulla tela. Infine, dalla barra degli strumenti, selezionare “Imposta come sfondo” per posizionare l'immagine generata dietro la propria foto.

Gli utenti dei canali Canary o Dev del programma Windows Insider (nei paesi in cui viene lanciata questa nuova versione), dovranno aggiornare l’app Microsoft Foto in modo che funzioni sulla versione 2024.11040.16001.0 o successiva. Naturalmente, è necessario anche un account Microsoft gratuito per accedere a Designer. Tali utenti potranno poi inviare a Microsoft il proprio feedback su questa nuova funzionalità di Foto. Per fare ciò basterà semplicemente entrare nell'hub di feedback, che si trova in App e poi Foto.