Microsoft: fine supporto a Legacy Console su Windows 11

La modalità Legacy Console è ufficialmente un componente deprecato che Microsoft non aggiornerà più. A rivelarlo è la stessa azienda di Redmond con un nuovo messaggio nella documentazione ufficiale di Windows. Tale avviso descrive in dettaglio la fine dello sviluppo per la modalità Legacy Console, uno speciale strumento di compatibilità progettato per eseguire vecchie app da riga di comando in Windows 10. Secondo Microsoft, le versioni future del sistema operativo, come il prossimo client Windows di nuova generazione previsto per il 2024, non offriranno la modalità Legacy Console per impostazione predefinita. Tuttavia, l’azienda di Redmond non lo rimuoverà del tutto: lo strumento rimarrà disponibile come funzionalità opzionale su richiesta installabile utilizzando il comando DISM/add-Capability.

Microsoft: come accedere a Legacy Console in Windows 11

Tale modalità ripristina la console a una versione precedente se un programma specifico non viene visualizzato o non funziona correttamente nella console Windows aggiornata e predefinita. Per accedervi, in primis, bisognerà aprire la finestra di hosting della console, da CMD o PowerShell. Gli utenti possono passare a questa cliccando con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo dell'applicazione e scegliere l'opzione del menu “Proprietà”. Da qui sarà necessario selezionare la prima scheda “Opzioni”. In seguito, bisognerà selezionare la casella “Utilizza Legacy Console” nella parte inferiore della pagina e, infine, premere il pulsante “OK” per applicare l'impostazione.

Legacy Console è solo l’ultima delle numerose altre funzionalità e componenti recentemente deprecate da Microsoft. Tra queste vi sono anche il vecchio strumento di riconoscimento vocale di Windows Vista (sostituito da Voice Access in Windows 11), la registrazione dei passaggi, l'app Suggerimenti, WordPad, VBScript, Mailslot remoti e altro ancora. Come accennato, tutte le funzionalità deprecate di solito rimangono accessibili per un certo periodo di tempo. Tuttavia, questi non ricevono più aggiornamenti e col tempo scompaiono dai sistemi operativi Microsoft. Per scoprire tutte le funzionalità deprecate di Windows, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della società di Redmond.